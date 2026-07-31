Kommunikationsansvarig - Infrastrukturprojekt
Centio Consulting Group AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-07-31
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Vi söker en kommunikationsansvarig till en myndighet inom trafik.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen innebär ett övergripande ansvar för att leda, samordna och utveckla kommunikationsarbetet i ett av Sveriges största kollektivtrafik- och infrastrukturprojekt – utbyggnaden av Roslagsbanan till City. Uppdraget omfattar både strategiskt och operativt kommunikationsarbete med fokus på att säkerställa samordnade budskap, effektiva informationsflöden och hög kommunikativ kvalitet mellan projektets olika intressenter under projektering, planering och kommande byggskede.Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Leda och samordna kommunikationsarbetet i projektet
Säkerställa gemensamma och samordnade budskap mellan berörda parter
Arbeta enligt etablerade samverkansavtal och kommunikationsplattform
Leda och samordna kommunikationsråd
Säkerställa fungerande informationsflöden
Ge strategiskt och operativt kommunikationsstöd till projektledning och chefer
Planera, prognostisera, följa upp och utvärdera externa kommunikationsinsatser samt tillhörande budget
Analysera målgrupper samt ta fram syfte, mål, budskap, kanaler och metoder för kommunikationsinsatser
Samordna kommunikationsarbetet med berörda funktioner och arbetsleda kommunikationsresurser
Kvalitetssäkra externt kommunikationsmaterial avseende målgruppsanpassning, språk, form och faktainnehåll
Identifiera och hantera kommunikationsrisker samt följa och analysera nyhetsflöden
Uppdatera projektets webbsidor med aktuell information
Samverka med interna kommunikationsfunktioner samt säkerställa att kundtjänst får aktuell information om projektets arbeten.
Krav (OBS, obligatoriska)
Högskoleutbildning (eller motsvarande) inom kommunikation, journalistik eller annan relevant utbildning för tjänsten.
Minst två års arbetslivserfarenhet som kommunikationsansvarig eller kommunikationschef.
Minst tio års arbetslivserfarenhet inom kommunikation.
Minst tre års erfarenhet av att leda stora komplexa infrastrukturprojekt .
Minst 1 år erfarenhet av arbete i webb (tex Optimizely och Episerver)
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande
Utbildning inom förändringsledning.
Minst två års arbetslivserfarenhet hos kollektivtrafikhuvudman eller infrastrukturaktör.
Minst sex månaders strategisk erfarenhet av pressarbete.Dina personliga egenskaper
Förberedd och påläst i arbetet.
Flexibel och lösningsinriktad.
Förmåga att kunna prioritera och arbeta med flera arbetsuppgifter parallellt.
God samarbetsförmåga, skapar och bevarar goda relationer.
Van att jobba utifrån etablerade och strukturerade arbetssätt.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8155605-2125515". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Vällingby torg (visa karta
)
162 65 VÄLLINGBY Arbetsplats
Centio Jobbnummer
10017245