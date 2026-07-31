Klara gymnasium Östra söker lärarassistent!
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Klara Gymnasium Östra söker en Lärarassistent!
Att arbeta på Klara Teoretiska Gymnasium innebär att vara en del av en skola som verkligen ser och sätter eleven i centrum. Vi kallar det 'edyoucation' – ett tillvägagångssätt som fokuserar på såväl teoretisk kunskap som utvecklingen av elevernas personliga färdigheter, sociala kompetens och emotionella intelligens. Som lärarassistent hos oss får du en central roll i denna utveckling, där din insats bidrar till att motivera och inspirera eleverna att nå sin fulla potential.
Klara Gymnasium Östra i Stockholm är en fristående gymnasieskola belägen vid Gärdet med cirka 700 elever läsåret 26/27 och omkring 45 medarbetare. Skolan startade 2012 och erbjuder tre högskoleförberedande program: Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet. Vi är en mångkulturell skola med elever från hela Stockholmsområdet och med varierande skolbakgrund.
Om rollen
Som lärarassistent på Klara Östra Gymnasium har du en mångsidig roll. Du stöttar elever i deras lärande och vid krävande undervisningssituationer, bemannar skolans reception samt ger administrativt stöd till lärare. Du ingår i administrationsteamet och har en drivande roll i att utveckla elevstödet på både individ- och gruppnivå.
Som en trygg vuxen förebild arbetar du relationsbyggande för att skapa studiero, trygghet och trivsel på skolan.
Vad vi söker
Vi söker dig som har ett stort engagemang för ungdomars utveckling och trivs i en föränderlig vardag. Du är lösningsorienterad, skicklig på att bygga förtroendefulla relationer och har god samarbetsförmåga. Rollen kräver att du kan arbeta självständigt samt prioritera och koordinera dina uppgifter effektivt.Publiceringsdatum2026-07-31Kvalifikationer
Gymnasieexamen.
Erfarenhet av arbete med ungdomar (gärna i gymnasieåldern).
God kommunikativ förmåga och flexibilitet.
Förmåga att arbeta självständigt och prioritera bland arbetsuppgifter.
Meriterande:
Eftergymnasial utbildning som lärarassistent, socialpedagog eller motsvarande.
Tidigare erfarenhet av liknande arbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Det här erbjuder vi dig
Att vara en del av vårt team innebär också att du får arbeta i en miljö som prioriterar både din och elevernas utveckling. Vi erbjuder en trygg och stöttande arbetsmiljö där dina idéer och din kreativitet värderas högt.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom AcadeMedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar, men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Intresserad?
Tjänsten är en uppehållstjänst på heltid under terminerna (årsarbetstid motsvarande faktor 0,87), vilket ger cirka 11 veckors samlad ledighet per år. Anställningen är en tillsvidareanställning där sex månaders provanställning tillämpas.
Start i augusti enligt överenskommelse.
Om den här tjänsten låter som något för dig, ansök gärna så snart som möjligt via vårt rekryteringssystem då urval och intervjuer sker löpande. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Ansök med personligt brev och CV.
Vid frågor kring tjänsten eller processen kontakta Sondes Mejaddam, sondes.mejaddam@klaragymnasium.se
, 0761112610
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
111 37 STOCKHOLM Arbetsplats
Klara Teoretiska Gymnasium Kontakt
Rekryterare
Sondes Mejaddam sondes.mejaddam@klaragymnasium.se Jobbnummer
10017257