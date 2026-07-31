Vi söker engagerade medarbetare till hemtjänst natt i Hudiksvall
Hudiksvalls kommun, Social och omsorgsförvaltning / Undersköterskejobb / Hudiksvall Visa alla undersköterskejobb i Hudiksvall
2026-07-31
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Vi söker engagerade medarbetare till hemtjänst natt i Hudiksvall
Hemtjänst natt i Hudiksvalls kommun utför hemtjänst nattetid över hela kommunen. Hemtjänst natt består av två arbetsgrupper där den ena utgår från centrala Hudiksvall och den andra från Dellenbygden. Dessa tjänster har placering i centrala Hudiksvall. Vi arbetar i team där god kommunikation och lyhördhet är något vi eftersträvar varje dag.Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak handla om personlig omvårdnad i ordinärt boende till exempel personlig hygien, förflyttning och hjälp vid toalettbesök. Du behöver även kunna hantera både planerade och oplanerade situationer som kan uppstå samt besvara trygghetslarm. Dokumentation enligt gällande rutiner är också en del av arbetsuppgifterna.
Du bör ha ett intresse för rehabiliterande arbete då vårt mål är att stödja brukare till ett så självständigt liv som möjligt. I ditt arbete samverkar du nära med professioner så som sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och socialsekreterare.
Hemtjänsten i kommunen jobbar kontinuerligt med förbättringar för att skapa en tryggare vardag för våra brukare och vi stärker därför upp med fler undersköterskor. Detta för att höja kvaliteten i arbetet och skapa en tryggare vardag för brukare och personal.
Resurspass kan förekomma och du behöver vara flexibel och beredd på att det kan förekomma förflyttningar till annan arbetsgrupp vid behov. Som ny medarbetare får du först en god introduktion. Profil
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet av äldreomsorg generellt och hemtjänst specifikt. Du kommer använda dator, smart telefon och bil i arbetet. Önskvärt är därför digital vana och B-körkort är ett krav.
I dina uppgifter ingår att kommunicera med olika parter i tal och skrift, du behöver därför behärska det svenska språket väl.
För att passa och trivas i rollen behöver du vara självgående, lösningsfokuserad, inte vara främmande för ensamarbete och ha ett positivt förhållningssätt. God samarbetsförmåga och ett gott och professionellt bemötande är av stor vikt samt att du handlar i enlighet med beslut, verksamhetsplan, mål, policys och riktlinjer.
Du är också:
• Flexibel
• Ansvarstagande
• Kreativ
• Trygg
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. Ansökningar hanteras löpande, så vänta inte med att skicka din.
Tjänsterna tillsätts om erforderliga beslut fattas.
Välkommen med din ansökan!
Om förvaltningen
Vi finns här för människor. Vi erbjuder olika typer av stöd till barn, unga, familjer och vuxna som på något sätt har behov av våra insatser. Vi ger personer det stöd som behövs för att sedan av egen kraft komma vidare till arbete, studier eller på annat sätt få hjälp för att utvecklas. Vi tar hand om våra gamla när de behöver stöd i sin vardag. Vi är en av få kommuner i Sverige som har en samlad socialtjänst. Det innebär att myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser finns i en och samma förvaltning. Det ser vi som en enorm styrka. Vi skapar värde för våra kommuninvånare och bidrar till ett gott och värdigt liv – för alla, oavsett förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid tidiga insatser och förebyggande arbete, professionellt och individuellt anpassat stöd. Vi är en lärande arbetsplats - Vi gör varandra bättre genom vårt kvalitetsarbete med fokus på dem vi är till för. Vi är social- och omsorgsförvaltningen – en del av Hudiksvalls kommun.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för – våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Om din ansökan
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hudiksvalls Kommun
(org.nr 212000-2379), https://www.hudiksvall.se/Sidor/Kommun-och-politik/Jobb-och-uppdrag/Lediga-jobb.html
Trädgårdsgatan 4 (visa karta
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824 30 HUDIKSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hudiksvalls kommun, Social och omsorgsförvaltning Kontakt
Linda de Beau linda.debeau@hudiksvall.se +4665019704 Jobbnummer
10017239