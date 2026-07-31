Drifttekniker med postiv och nyfiken inställning
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2026-07-31
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Drifttekniker till Fastighetsbolag, Stockholm
Vill du arbeta med moderna tekniska fastighetssystem och bidra till en säker, hållbar och energieffektiv fastighetsdrift?
Vi söker nu en engagerad och kompetent Drifttekniker till vår kund i Stockholm.
I rollen ansvarar du för drift, tillsyn och optimering av fastigheternas tekniska system samt bidrar till att säkerställa en väl fungerande och kostnadseffektiv fastighetsförvaltning.
Omfattning: Heltid 100%
Start: 2026-09-01
Längd: 2027-01-31
För rätt person kan uppdraget eventuellt leda till anställning hos kunden.
Om rollen
Som Drifttekniker arbetar du med att säkerställa en trygg och effektiv drift av våra fastigheters tekniska installationer. Du har en central roll i arbetet med energioptimering, förebyggande underhåll och utveckling av fastigheternas tekniska funktioner.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll av värme-, ventilations- och kylsystem samt tillhörande styr- och reglersystem.
Säkerställa att drifttider och temperaturinställningar följer avtal, myndighetskrav och verksamhetens behov.
Medverka i budgetarbete och bidra med underlag för underhållsplanering.
Följa upp energiförbrukning samt analysera och föreslå förbättringsåtgärder.
Delta vid myndighetsbesiktningar och arbeta med ventilationsrelaterade åtgärder.
Medverka i och genomföra systematiskt brandskyddsarbete.
Arbeta aktivt med att utveckla och förbättra fastigheternas tekniska prestanda.
Vi söker dig som har
Driftteknikerutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet.
Minst 5 års erfarenhet som drifttekniker och av arbete med fastighetstekniska installationer.
Goda kunskaper inom styr- och reglersystem.
God administrativ förmåga samt erfarenhet av Microsoft 365, främst Excel och Outlook.
B-körkort.
Meriterande:
Erfarenhet av felsökning av centrala system
Samt grundläggande kännedom om LOU.Publiceringsdatum2026-07-31Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Självgående Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, planerar ditt arbete och driver processer framåt på egen hand.
Strukturerad Du arbetar metodiskt, prioriterar effektivt och säkerställer god dokumentation och uppföljning.
Samarbetsinriktad Du trivs med att arbeta tillsammans med andra och har lätt för att skapa goda relationer.
Serviceinriktad Du har ett positivt förhållningssätt, ett lösningsorienterat fokus och strävar alltid efter att ge bästa möjliga service.
Stabil Du behåller lugnet även i pressade situationer och fattar genomtänkta beslut.
Analytisk och problemlösande Du har förmågan att analysera komplexa tekniska problem och hitta hållbara lösningar.
Låter detta som ett uppdrag för dig?Tycker du att detta låter som ett spännande uppdrag, och uppfyller du kraven?Ja då skall du såklart söka tjänsten via länken i annonsen. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8148978-2125532". Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Vasagatan 7 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
10017255