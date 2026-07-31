Behandlare till Resursteam på HVB
Samskapa behandling AB / Behandlingsassistentjobb / Kristianstad Visa alla behandlingsassistentjobb i Kristianstad
2026-07-31
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Samskapa växer och behöver stärka upp sin verksamhet med ett resursteam som kan arbeta mer mobilt med våra ungdomar och fylla i där behovet finns för dagen.
Om Samskapa
Samskapa är ett professionellt alternativ med hög kapacitet, men också själ. Vi tror på modeller men vi tror ännu mer på människor. Det är inte manualen som förändrar liv, det är den vuxne som stannar kvar när det blåser.
Samskapa erbjuder stöd och behandling till utsatta barn, unga och deras familjer. Vi arbetar utifrån konceptet Professionell Integrerad Behandling (PIB), som innebär att Samskapa tar det fulla ansvaret för att integrera de insatser barn och ungdomar behöver för att få en ökad social förmåga och förbättrad livskvalitet.
För mer information om Samskapa, besök gärna vår hemsida javascript:void(0).
Om målgruppen
Vår målgrupp består av ungdomar i varierande åldrar utan pågående missbruk eller kriminalitet. Ungdomarna har ofta en komplex social problematik i kombination med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, relationssvårigheter, ångest eller upplevt trauma. Utåtagerande beteende förekommer och därför behövs trygga vuxna som ser bakom beteendet och står kvar när det är tufft.
Om uppdraget
Som behandlare i vårt mobila team möter du olika ungdomar och verksamheter utifrån där behovet är som störst. Du ersätter ordinarie behandlare vid frånvaro och bidrar med extra stöd och stabilitet där behovet är som störst. Rollen innebär ett varierat arbete där du behöver vara flexibel, snabbt kunna skapa förtroendefulla relationer och bidra med trygghet och kontinuitet för ungdomarna.
Arbetet omfattar allt från vardagliga aktiviteter och motivationsarbete till stödjande samtal och individuellt anpassade behandlingsinsatser. Du arbetar självständigt och tar ett stort eget ansvar, samtidigt som du är en del av ett prestigelöst team med närvarande ledare, handledning och tillgång till specialistkompetens.
Rollen innebär variation och du behöver anpassa dig efter olika ungdomars behov och olika verksamheters förutsättningar. Du kommer att samarbeta med både kollegor och andra personer runt ungdomen, såsom socialtjänst, skola och vårdnadshavare. Arbetet innebär även dokumentation enligt gällande lagkrav.
Vi söker dig som har:
Minst 2 års eftergymnasial utbildning inom socialt arbete eller beteendevetenskap.
Erfarenhet av arbete med ungdomar, gärna inom HVB eller liknande verksamhet.
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
B-körkort.
Vi ser det som meriterande om du har:
Utbildningar eller kurser anpassade för målgruppen
Erfarenhet av arbete med NPF och utmanande beteenden såsom självskadebeteende, OCD eller ätstörningar
Kunskaper i lågaffektivt bemötande samt hantering av hot och våld
Baskunskaper i BBIC.
Erfarenhet av journalsystem Publiceringsdatum2026-07-31Dina personliga egenskaper
Du är en person som tycker om att möta människor och som har lätt för att skapa kontakt, även i nya sammanhang. Du är nyfiken på personen bakom beteendet och försöker förstå vad varje ungdom behöver för att känna sig trygg och sedd. Du vet att relationer tar tid och att ditt bemötande kan påverka beteendet hos andra. Därför är du en person som reflekterar över ditt eget agerande och hela tiden vill utvecklas i ditt arbete.
Du kommer att möta ungdomar som befinner sig i svåra situationer och ofta har komplexa behov. Du är stabil och lugn även när en situation blir utmanande. Du kan möta starka känslor utan att ta det personligt eller förlora värme och respekt för individen. Samtidigt kan du sätta gränser och tydliga ramar när det behövs.
Du tar ansvar för ditt arbete och tycker om att få förtroendet att arbeta självständigt. Samtidigt vet du att de bästa lösningarna ofta skapas tillsammans med andra. Du bidrar gärna med dina erfarenheter, tar del av andras perspektiv och uppskattar ett team där man stöttar varandra.
Vi erbjuder dig:
Introduktion med inplanerade uppföljningar
Kompetensutveckling med utbildningar utifrån behov och intressen
Generöst friskvårdbidrag om 5000 kr/år
Kontinuerlig handledning och nära chefsstöd
Ett kompetent och sammanhållet team
Möjlighet att växa inom organisationen
Information om tjänsten:
Omfattning: 85 %
Placering: Utgår från Kristianstad
Arbetstid: Schema med obekväm arbetstid (Dygnspass)
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders tillämpad provanställning
Antal tjänster: 4
Information om rekryteringsprocessen:
I enlighet med Socialnämndens beslut krävs ett utdrag från Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister i samband med anställning. Du hittar blanketten via javascript:void(0).
För att underlätta rekryteringsprocessen bör du direkt i samband med din ansökan begära utdraget, välj gärna att få det digitalt om du har en digital brevlåda.
Urval och intervjuer genomförs löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Samskapa behandling AB
(org.nr 559056-5023), https://samskapa.com/
290 30 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samskapa Behandling Kontakt
HR-Generalist
Mia Hult mia.hult@samskapa.com Jobbnummer
10017243