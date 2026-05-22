Sjuksköterska
2026-05-22
Onkologavdelningen har tio vårdplatser för vuxna patienter med diagnostiserad cancer inom alla specialiteter.
Hos oss arbetar engagerade medarbetare i teamvård, utifrån ett helhetsperspektiv runt patienten och dennes anhöriga. I teamet ingår läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist och kurator. Bemanningen är optimerad för att arbeta utifrån personcentrerad vård.
Vi söker nu en sjuksköterska till en fast tjänst dag/kväll.

Arbetsuppgifter
Är du legitimerad sjuksköterska och vill utvecklas i ditt yrke, så har du chansen att bli en i vårt team. För att det ska bli så optimalt som möjligt för patienterna och deras anhöriga så lutar vi oss här på hela teamets samlade förmågor.
Som sjuksköterska är du en av nyckelpersonerna i vården för att uppnå symtomlindring till patienter i kurativt eller palliativt skede. Du kommer också vara en viktig person i kontakten med anhöriga och andra närstående runt patienterna. Som sjuksköterska har du omvårdnadsansvar för vården kring patienten.
Många av våra patienter har pumpar i symtomlindrande syfte och du kommer som sjuksköterska att ha ansvar för kontroll och påfyllning av dessa. Ibland blir det aktuellt med cytostatikabehandling på avdelningen och har du inte den kompetensen så erbjuder vi utbildning innan du behöver administrera, ge och hantera cytostatika. Viss telefonrådgivning ingår också i ditt uppdrag, jourtid har patienter som får behandling på enhetens dagsjukvård och patienter som är inskrivna i Palliativa teamet möjlighet att ringa till avdelningen.
Arbetet på vår enhet är med andra ord varierat och utvecklande. Vissa situationer kräver ett snabbt agerande och ibland är det viktigt att ägna någon av patienterna eller en anhörig extra mycket tid.
Vi använder TakeCare för journalföring. Fast schema erbjuds, och vi arbetar varannan helg.
Vem är du?
Du är legitimerad sjuksköterska. Har du relevant specialistutbildning eller erfarenhet av onkologisk eller palliativ vård är det meriterande.
Vi söker dig som är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Ibland kan det vara lugnare på avdelningen för att en kort stund, senare växla upp i tempo. Samtalet, tid för "det lilla extra" och att ha roligt på jobbet är nyckelord för dig som söker till oss. Du är därför lyhörd och observant samt har stort fokus på den psykosociala miljön. Du är en trygg person som kan fatta beslut på egen hand, vågar gå in och stå kvar trots svåra samtal med patienter och anhöriga, är prestigelös och har en god samarbetsförmåga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet hos våra sökande.
Inför beslut om anställning görs bakgrunds kontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Urval för intervju kan ske löpande under ansökningsperioden, varmt välkommen med din ansökan!
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare - med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
