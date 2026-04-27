Sjuksköterska
Region Gotland / Sjuksköterskejobb / Gotland Visa alla sjuksköterskejobb i Gotland
2026-04-27
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens verksamhetsområde psykiatri består av psykiatrisk heldygnsvård, vuxenpsykiatrisk öppenvård, beroendevård samt barn- och ungdomspsykiatri. Inom psykiatrin arbetar totalt cirka 140 medarbetare. Vårt uppdrag är att ansvara för att ge psykiatrisk specialistvård till vuxna och att ansvara för att ge vård vid psykisk ohälsa till alla barn och ungdomar till och med 17 års ålder.
Verksamheten ska erbjuda en bredd gällande både kompetens och utbud och vi arbetar efter en personcentrerad värdegrund som kommer till uttryck i såväl patientmöten som i möten mellan medarbetare och ledare. Vi följer de nationellt framtagna kunskapsstöden inom psykisk hälsa och arbetar med införandet av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp samt psykiatrins egna vårdprocesskartor.
Hos oss kommer du att bli väl omhändertagen och få en god introduktion. Vi arbetar med mentorskap och du kommer att få en egen mentor som du har regelbundna avstämningar med och som ger stöd i ditt dagliga arbete. Teamen har också en teamsamordnare som jobbar nära sjuksköterskorna och ger stöd i sjuksköterskerollen.

Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på barn och ungdomspsykiatriska mottagningen arbetar du i ett team bestående av läkare, psykolog, behandlare. Du fungerar som fast vårdkontakt för patienterna och har i den rollen en samordnande funktion. En viktig arbetsuppgift är att ansvara för psykoedukativa insatser både till vårdnadshavare, barn och ungdomar samt uppföljning av läkemedelsbehandling och att vara en del i vår telefonmottagning.
Samverkan med vårdgrannar, skola och andra instanser är också en viktig del av arbetet. Rollen innebär såväl självständigt arbete som samarbete i team, nära dina kollegor. Du arbetar dagtid.
Vem är du?
Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistutbildning inom psykiatri men även erfarenhet av arbete med barn och erfarenhet av psykiatri är meriterande.
Som sjuksköterska sätter du alltid patienten i fokus och är ansvarstagande och motiverad i ditt arbete. Detta visar sig inte bara i din höga arbetsmoral och flexibilitet utan också i ditt målmedvetna sätt. Du är inte bara en skicklig sjuksköterska utan också en engagerad och positiv kollega som bidrar till en bra arbetsmiljö. Har du detta kombinerat med nyfikenhet, noggrannhet och en vilja att vara med och utveckla psykiatrin på Gotland kan du vara den vi söker.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare - med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Norra Hansegatan (visa karta
)
621 39 VISBY Arbetsplats
Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen Kontakt
Jonas Wejde, enhetschef 0498-204289 Jobbnummer
9876724