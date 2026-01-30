Sjuksköterska
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Ortopedavdelningen är en del av områden Ortopedi på Östersunds sjukhus.
Avdelningen är indelad i akut, elektiv och geriatrisk sektion. Inom sektionerna arbetar vi i teamkonstellationer som är tvärfunktionella. Du kommer att arbeta med sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Kopplat till sektionerna finns även farmaceut, bemanningsassistent och sjuksköterskor med ledningsuppdrag sk ledningssjuksköterskor.
Just nu söker vi ortopedavdelningens geriatriska sektion dig som är sjuksköterska.
Det här kan vi erbjuda dig
* Delaktighet i utveckling och förbättringsarbeten samt möjlighet till egna ansvarsområden
* Interna utbildningar inom ortopedi, både teoretisk och praktisk form via simuleringsövningar
* Möjlighet att påverka ditt schema
* Utifrån verksamhetens behov bedriver vi idag verksamhet både dag, kväll och natt
* Möjlighet till betald vidareutbildning inom Vård av äldre
I sektionen vårdas patienter med ortopediska skador som t ex höftfrakturer, kotkompressioner, amputationer och som är över 75 år med minst 2 grundsjukdomar.
Sektionen består av 10 vårdplatser samt en överbeläggningsplats, som är uppdelade i två team med vardera 5 vårdplatser Sektionen bemannas av två läkare, två sjuksköterskor och fyra undersköterskor.
Vid vårdar våra patienter genom holistiskt och personcentrerat arbetssätt.
* Pre- och postoperativ vård
* Smärtlindring och läkemedelshantering
* Såromläggningar och svårvård särskilt efter operationer
* Rehabiliteringsstöd där sjuksköterskan samarbetar med fysioterapeuter och arbetsterapeuter
* Omvårdnadsbedömningar och uppföljningar i nära samarbete med läkare och andra yrkesgrupper i teamet
* Riksbedömningar och vårdprevention
* Dokumentation och journalföring
* Deltagande i förbättringsarbete och kvalitetsutveckling, kopplat till patientsäkerhet och arbetsmiljöKvalifikationer
Legitimerad Sjuksköterska
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Lön enligt överenskommelse.
