Sjuksköterska
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.
Välkommen till Närhälsan Herrljunga vårdcentral!
Här arbetar 31 mycket kompetenta och engagerade medarbetare inom olika yrkeskategorier så som distriktsläkare, stafettläkare, ST och AT läkare, underläkare, distriktssköterskor, allmänsjuksköterskor, BVC sjuksköterskor, undersköterskor/laboratoriepersonal, medicinska sekreterare, medicinsk fotterapeut och team inom psykisk hälsa där våra psykologer, psykiatrisjuksköterska och kurator ingår.
Vi har också två heromarapportörer i vårt team. Vi har även ett team bestående av en distriktssköterska och en ST-läkare som arbetar med mottagning kring klimakteriebesvär. Vi bedriver rond tillsammans med Herrljunga kommun ute i hemvården samt inne på boende. Med våra olika kompetenser och erfarenheter kompletterar vi varandra vilket ger goda möjligheter till värdeskapande behandling för våra kunder. Du kommer välkomnas av en härlig personalgrupp med stor gemenskap!
Vi har i dagsläget drygt 8 150 listade personer i olika åldrar hos oss och tillsammans arbetar vi för att på bästa sätt möta våra patienters behov. Vi har rehabmottagning i huset och även en familjecentral vilket gör att vi kan ha en god samverkan med dessa instanser. Du kommer möta en personalgrupp med mycket arbetsglädje och med en god sammanhållning. Vårdcentralen i Herrljunga har tågförbindelser utanför husknuten, vilket gör det enkelt att ta sig hit med tåg från exempelvis Göteborg.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med att förbättra våra arbetssätt för att kunna möta både medarbetare och patientens behov.
Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: https://www.narhalsan.se/omnarhalsan/jobba-hos-oss/fordelar-och-formaner/
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter på vårdcentralen spänner sig över ett brett arbetsfält och omfattar det allmänmedicinska området där du möter patienter i alla åldrar och situationer. Du arbetar hälsofrämjande, rådgivande och behandlande i första linjens vård, både via telefon, hembesök, digitala vårdmöten och på mottagningen.
Arbetet sker genom både akut och planerad verksamhet. Ett nära samarbete sker med dina kollegor på enheten och tvärprofessionellt i teamet, men även tillsammans med andra aktörer såsom hemsjukvård och annan specialistvård. Tillsammans med vårdcentralsledningen ansvarar ni för att utveckla och driva verksamheten framåt. Att utbilda framtidens kollegor är en viktig och givande del av vårt uppdrag, därför ingår även handledning av studenter som del i din roll på vårdcentralen.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska och det är meriterande med tidigare erfarenhet inom primärvård samt om du har utbildning till distriktssjuksköterska, men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad.
Har du erfarenhet av arbete kring patienter med diabetes, äldremottagning samt arbete i SAMSA eller är utbildad rehabkoordinator, är detta också meriterande.
Vi söker dig som tar initiativ i arbetet och är trygg med att fatta egna beslut. Du är noggrann, har en god problemlösande förmåga och kan på ett effektivt sätt prioritera bland dina arbetsuppgifter.
I arbetet möter du många patienter därför är det viktigt att du är tillmötesgående, lyhörd och har en vilja att hjälpa andra. Vi tror också att du trivs med teamarbete och för dig är det en självklarhet att samarbeta med kollegor och övriga kontakter. Du kan formulera dig väl i både tal och skrift, samt är en engagerad och god lyssnare vid så väl digitala möten som besök på mottagningen. Vi ser gärna att du har ett intresse för digitalisering och verksamhetsutveckling. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Resor i tjänsten förekommer, B-körkort erfordras.
Intervjuer på vårdcentral kommer att hållas löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
