Sjuksköterska
Boxholms Kommun / Sjuksköterskejobb / Boxholm Visa alla sjuksköterskejobb i Boxholm
2025-11-14
Välkommen till Boxholm - där livet är nära
I Boxholms kommun bor du med allt du behöver inom räckhåll. Här bor cirka 5 500 invånare som uppskattar närheten till både service och natur.
Tänk dig att ha butiker, skolor, förskolor, simhall och pendeltåg - allt inom bara några minuters promenad från centrum. Och när du vill byta småstadslivet mot storstadspuls, tar du dig enkelt till Linköping med pendeltåget - på bara 30 minuter.
Dessutom har du naturen bokstavligen runt knuten - perfekt för återhämtning, friluftsliv och livskvalitet i vardagen. I Boxholm får du det bästa av två världar: det lugna, trygga och naturnära - med storstadens möjligheter bara ett stenkast bort.
Samtidigt pulserar samhället av ett levande föreningsliv och människor med starka drivkrafter. Här finns ett rikt utbud av idrott, kultur och ideella initiativ som engagerar både unga och äldre. Tillsammans bygger vi en kommun där gemenskap, engagemang och framtidstro växer starkare för varje dag.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Är du nyfiken på kommunal hälso- och sjukvård?
Vi söker nu en legitimerad sjuksköterska till Boxholms kommun hälso- och sjukvård för vikariat på 100 %.
Om rollen
Som legitimerad sjuksköterska ansvarar du både för den specifika och den allmänna omvårdnaden inom särskilda boenden, hemsjukvård, LSS och socialpsykiatri. Du ingår i en grupp med erfarna och härliga kollegor, i en driven och trygg grupp, där vi delar med oss av våra kunskaper och stöttar varandra.
Du har en central roll där planering, uppföljning, handledning av personal samt stöd och råd till anhöriga är viktiga arbetsuppgifter. Du kommer att samarbeta med andra professioner som arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Vi utför insatser utifrån individens behov och patientens bästa.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att utföra medicinska bedömningar och planera vårdinsatser, administrera läkemedel, samarbeta med andra vårdgivare och professioner samt att dokumentera och rapportera i våra system.
Veckoarbetstiden är 37 timmar i veckan på en heltidsanställning.
Tjänsten är med eventuell förlängning eller kan leda till en tillsvidare tjänst.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Som person är du flexibel, positiv och trivs i en roll där du både får ta ansvar och samarbeta med andra. B-körkort är ett krav. Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxholms kommun
Enhetschef
Jenny Sundelius jenny.sundelius@boxholm.se 014289500 Jobbnummer
9604379