Sjuksköterska
Region Jönköpings län / Sjuksköterskejobb / Värnamo Visa alla sjuksköterskejobb i Värnamo
2025-10-02
Medicinsk vårdenhet D, Medicin- och geriatrikkliniken, Värnamo sjukhus
Klappar ditt hjärta lite extra för just hjärt- och lungpatienter? Gillar du dessutom att jobba engagerat tillsammans med övriga kollegor, men också ha tid för skratt, utveckling och återhämtning och fortsätta att bidra till att sätta Värnamo på kartan - då är du rätt person för oss nu när några av våra uppskattade medarbetare i höst ges möjligheter att göra annat såsom ge sig ut på drömresa, vara föräldraledig eller bli pensionär. Vi ser fram emot just din ansökan!
Arbetsuppgifter som sjuksköterska dag/kväll
Som sjuksköterska dag/kväll på vår hjärt- och lungmedicinska vårdenhet D innebär arbetet att du får planera, leda och organisera omvårdnadsarbetet tillsammans med patient och övriga professioner. Vi arbetar individanpassat där vi har patienten i fokus.
Arbetet är omväxlande och stimulerande där den ena dagen inte är den andra lik. Som sjuksköterska utvecklas du av mångfacetterade arbetsuppgifter, som den breda medicinska akutvården innebär.
Din blivande arbetsplats
Medicin- och geriatrikkliniken är den största kliniken på Värnamo sjukhus med många verksamheter under samma tak. Vi har tre vårdenheter i slutenvården med olika inriktningar mot medicinska specialiteter. Kliniken har också öppenvård där medicinska dagsjukvården och dialysenheten ingår. Vår öppenvårdsverksamhet rymmer alla medicinska specialiteter.
Våra lokaler är välplanerade och moderna och vi arbetar med patienten i fokus. Här arbetar du tillsammans med både erfarna kollegor och nya medarbetare, alla med stort engagemang.
Din profil
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med ett genuint intresse för människor och som ständigt har patienten i fokus. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete på sjukhus men det är inget krav.
Du trivs på en arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med blandade arbetsuppgifter i ett varierat tempo. Det är därför viktigt för oss att du är en flexibel person med ett trevligt bemötande och har en god förmåga att strukturera ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid egenskaper, som samarbetsförmåga och personlig lämplighet. För oss är professionell inställning, ansvarstagande, gott bemötande och patientsäkerhet alltid aktuella och prioriterade frågor.
Vårt erbjudande till dig
Tjänsten är tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Vi har fasta scheman.
På intervjun berättar vi mer om fördelarna med att jobba på ett akutsjukhus som är både stort och litet på samma gång - du kan både utmanas och utvecklas i din profession samtidigt som det är lätt att komma in i den familjära och personliga miljön där vi hälsar på varandra i korridoren och där beslutsvägarna är korta. Många av våra medarbetare har varit hos oss länge och bidrar med stor trygghet och kunskapsöverföring till nyare medarbetare. Vi har en mentor anställd på kliniken som finns som extra stöd till alla nyexaminerade sjuksköteskor men även för dig med erfarenhet efter behov.
Kompetensutveckling och olika karriärmöjligheter är andra viktiga områden vi fördjupar oss i vid intervjun. Vi arbetar aktivt med regelbundna internutbildningar för att stärka kompetensen.
Vi har ett nära samarbete mellan våra enheter och många medarbetare har kompetens inom samtliga specialiteter och arbetar på flera enheter eller har delad tjänstgöring mellan öppen och sluten vård.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Välkommen att kontakta vårdenhetschef Malin Sandholst om du har några frågor. Du når Malin på telefon 010 244 7561 alt. mail malin.sandholst@rjl.se
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 31 december 2025. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan!
