Självständig superkock med oslagbart driv? Vi måste snacka!
2025-11-14
Är du en passionerad kock med ett öga för detaljer och kvalité? Vill du vara med och utveckla ett kreativt och innovativt kök tillsammans med vårt kunniga team? Då kan du vara den vi söker!
Vi på Nordrest söker nu en duktig och driven kock som vill vara en viktig del av vårt köksteam. På Axis i Lund driver vi två restauranger, café och cateringverksamhet, och vi är nu ute efter någon som vill vara en del av vårt kök och vara med på vår resa att skapa fantastiska matupplevelser.
Kort om tjänsten
För rätt person finns här stora möjligheter till utveckling! Vi söker dig som har ett brinnande intresse för matlagning och gillar att jobba med råvaror som gör en meny lockande. En glad personlighet med ett stänk entreprenörskap passar som hollandaise på sparrisen för detta jobb.
Vad säger kollegorna om Nordrest
"Hos oss arbetar alla tillsammans i ett team mot ett gemensamt mål: att leverera bra mat med riktigt bra service. Samtidigt har vi alltid roligt och skrattar mycket! "
Fler saker som gör livet extra trevligt på Nordrest
Kollektivavtal med tjänstepension och avtalsförsäkringar samt friskvårdsbidrag
Möjlighet att delta i motionslopp
Stor kick-off för alla varje år
Vem är då vår nya drömkollega?
Du är en glad filur med erfarenhet av kock- och serviceyrket som är van vid att skapa bra relationer och kontakter med gäster. Som person är du ansvarsfull, ambitiös och respektfull mot din omgivning.
Vi vill att du har:
3-årig gymnasial kockutbildning eller motsvarande
Goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort
Låter det som du? Bra! Uppfyller även följande punkter måste vi verkligen ta en kaffe:
Tidigare arbetslivserfarenhet som kock
Erfarenhet av menyplanering och varubeställning
Ett gediget intresse och gärna kunskap och erfarenhet av hållbarhetsarbete då restaurangen är både miljö- och kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 samt ISO 14001
Om Nordrest
Nordrest är Sveriges uppstickare inom restaurangbranschen, ett renodlat restaurangföretag som arbetar med restauranger, cateringuppdrag, på skolor och inom omsorgen.
Låter det intressant? Då är du välkommen med din ansökan snarast.
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100%
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb.
NR drift AB (org.nr 559010-1423), http://www.nordrest.se
(org.nr 559010-1423), http://www.nordrest.se Arbetsplats
Nordrest Jobbnummer
9605813