Avdelningschef till museiavdelningen
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2026-06-21
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Riksantikvarieämbetet är Sveriges myndighet för frågor om kulturarvet. Vi arbetar för att kulturmiljöer, kulturlandskap, kulturföremål och museer ska bevaras, användas och utvecklas. Vårt uppdrag styrs av regeringens mål för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet. Våra verksamheter finns i Visby, Stockholm och Tumba och vi bedriver även publik verksamhet vid besöksmålet Glimmingehus. Vi är cirka 250 anställda.
Nu söker vi en chef till museiavdelningen som ska driva och stärka vårt viktiga arbete med att främja utveckling och samarbete på museiområdet och inom kulturarvssektorn. Avdelningens uppdrag innefattar ansvar för att utveckla kunskap och stöd till museer inom områdena museernas samhällsrelevans och regional utveckling, hantering av kulturföremål och samlingsförvaltning samt digital förmedling och utställningsteknik. I avdelningens uppdrag ingår också ansvar för krisberedskap, bidragshantering och frågor kopplade till illegal handel. Det ingår även ansvar för verksamheten vid myndighetens besöksmål Glimmingehus och för att tillhandahålla vissa museitjänster åt förvaltare av kulturarv.
Har du en bakgrund med flera års erfarenhet av att leda och utveckla verksamhet, brinner för att utveckla musei- och kulturarvsfrågor och har god erfarenhet av ett utvecklande ledarskap? Då är det dig vi söker!
Museiavdelningen består av fem enheter: Enheten för museerna i samhället, Enheten för samlingar och kulturföremål, Enheten för teknik och digital förmedling, besöksmålet Glimmingehus samt Svensk museitjänst. Avdelningschefen leder avdelningens ledningsgrupp och ingår själv i ledningsgruppen för hela myndigheten. På avdelningen arbetar ca 50 engagerade och kompetenta medarbetare.Publiceringsdatum2026-06-21Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag är att leda och utveckla verksamheten för att nå våra mål. Som avdelningschef samordnar du avdelningens enheter och uppdrag och har det övergripande ansvaret för verksamhet, ekonomi och personal. Du driver avdelningens strategiska utvecklingsarbete och skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö med ett öppet samarbetsklimat där medarbetare kan utvecklas.
Aktuella utvecklingsområden är att:
öka kulturarvsaktörers förmåga att motstå hot och risker, förebygga sårbarheter, hantera fredstida krissituationer samt uppgifter vid höjd beredskap
verka för en digital omställning där museerna har en ökad förmåga att bidra till ett beständigt, användbart och synligt kulturarv
verka för att kulturarvsfrågor används aktivt som resurs i den regionala utvecklingen och att alla i alla delar av landet har jämlika möjligheter att ta del av kulturarv
fortsätta utveckla stöd till museer och kulturarvsaktörer inom området hållbar samlingsförvaltning
Som avdelningschef bidrar du också till ett gott samarbete med andra avdelningar och externa samarbetspartners. Du ingår i myndighetens ledningsgrupp där du förväntas bidra till utveckling av hela myndigheten.
Din kompetens
Vi söker dig med relevant högskoleutbildning inom kulturarvsområdet eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig samt väl vitsordad flerårig erfarenhet från offentlig sektor eller kulturarvsaktör. Du har goda kunskaper om musei- och kulturarvssektorn. Du har flerårig chefserfarenhet med personalansvar samt använder dig av ett utvecklande ledarskap med ett tillitsbaserat förhållningssätt.
Det är meriterande om du har goda kunskaper om och erfarenhet av beredskaps- och digitaliseringsfrågor. Det är också meriterande om du tidigare har varit chef över andra chefer.
Du är tydlig, har en personlig mognad, vågar ta ställning och är trygg i ditt beslutsfattande. Du är lösningsorienterad och tar dig an ditt uppdrag utifrån en helhetssyn och med en god problemlösande analysförmåga. Du driver och följer upp mot mål och resultat och har ett professionellt och gott bemötande. För att lyckas har du förmågan att skapa engagemang och delaktighet och du är prestigelös, har god samarbetsförmåga och kan inspirera, motivera och leda kollegor. Du är mån om att verka för en god förvaltnings- och förändringskultur och ditt förhållningssätt är väl förankrat i den statliga värdegrunden. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Placeringsort är Visby och vi erbjuder möjlighet till visst distansarbete när verksamheten tillåter. Avdelningen har verksamhet i både Visby och Stockholm. Det kommer därför kräva regelbunden fysisk närvaro av avdelningschefen på bägge orterna.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 2026-08-10. Märk din ansökan med diarienummer RAÄ-2026-2198. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksantikvarieämbetet
(org.nr 202100-1090), https://www.raa.se/
Box 1114 (visa karta
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621 22 VISBY Arbetsplats
Riksantikvarieämbetet Kontakt
Helen Simonsson - Saco-S 0851918000 Jobbnummer
9971589