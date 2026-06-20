Innesäljare till solcellsbolag - varma leads, fast lön + provision
Takkraft AB / Säljarjobb / Haninge Visa alla säljarjobb i Haninge
2026-06-20
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-20Om företaget
Takkraft levererar framtidens energilösningar – solceller, batterier, laddboxar och stödtjänster. Sedan starten 2020 har vi installerat över 2 000 anläggningar i hela Sverige. Nu växlar vi upp och söker fler säljare till vårt team.
Om rollen
Det här är en renodlad innesäljsroll. Du utgår från vårt kontor i Handen och säljer digitalt via telefon och Teams – ingen fältförsäljning, inget körkort krävs. Du ringer varma kunder som själva skickat in en förfrågan och hjälper dem till rätt lösning.Arbetsuppgifter
Kontakta inkommande förfrågningar (varma leads) via telefon
• Göra behovsanalys och rådge kring solceller, batterier, laddboxar och stödtjänster
• Presentera lösningsförslag och ta affären i mål digitalt
• Följa upp dialoger och driva affärer framåt i våra system
• Säkerställa en smidig intern överlämning när affären är klar
Vi söker dig som
Har erfarenhet av försäljning (meriterande: solceller, batterilager eller annan teknik-/energiförsäljning)
• Är målinriktad och trivs med tydliga KPI:er
• Kommunicerar tydligt och professionellt på svenska (engelska meriterande)
• Har god datorvana och arbetar lätt i digitala verktyg/CRM
• Trivs i högt tempo och gillar att följa upp tills du får avslut
Vi erbjuder
Fast grundlön + provision (prestationsbaserat)
• Tydlig onboarding och produktutbildning
• Varma leads och en digital, effektiv säljprocess
• Ett team med högt driv, bra energi och tydliga mål
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare (inleds med 6 månaders provanställning)
• Omfattning: Heltid, vardagar 08:00–17:00
• Plats: Handenterminalen 4, Handen (Haninge)
• Tillträde: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande – tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansök via ansokan.takkraft.se. Frågor? Kontakta försäljningschef Mikael Lundgren, mikael.lundgren@takkraft.se
. I rekryteringsprocessen görs bakgrundskontroll via bakgrundskollen.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Takkraft AB
(org.nr 559264-1616), https://www.takkraft.se
Handenterminalen 4 (visa karta
)
136 40 HANDEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9971575