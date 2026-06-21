Kundtjänsthandläggare, Simpleko - vikariat
Riksbyggen Ekonomisk Förening / Kundservicejobb / Uppsala Visa alla kundservicejobb i Uppsala
2026-06-21
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Vi är specialister på ekonomisk förvaltning för bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar och fastighetsägare. Med digitala verktyg och personlig service gör vi det enklare för styrelsen att få koll på ekonomin, fatta rätt beslut och planera långsiktigt. Vi är ca 80 medarbetare och finns både i Östersund och i Uppsala. Våra kunder finns runt om i hela Sverige och uppgår till ca 1 300 stycken, där majoriteten är bostadsrättsföreningar.
Är du en serviceinriktad problemlösare som trivs med kundkontakt?
Hos Simpleko får du arbeta i en digital och modern organisation med stark tillväxt, engagerade kollegor och branschens nöjdaste kunder. Nu söker vi en kundtjänsthandläggare till vårt team i Uppsala – är det dig vi letar efter?
Om Simpleko
Simpleko är ett helägt dotterbolag till Riksbyggen som specialiserar sig på ekonomisk förvaltning. Vi levererar tjänster till cirka 1350 kunder - främst bostadsrättsföreningar - över hela Sverige och helt digital. Utöver den ekonomiska förvaltningen hanterar vi sedan flera år tillbaka tilläggsavgifter inom kollektivtrafiken på uppdrag av SL (Stockholms lokaltrafik). Vi är ungefär 80 medarbetare fördelade på två kontor, ett i Uppsala och ett i Östersund.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som kundtjänsthandläggare ingår du i en mindre grupp som arbetar med kundservice, främst via telefon och e-post – både på svenska och engelska. Du hanterar ärenden åt våra kunder inom fastighets- och transportsektorn. Det kan till exempel röra sig om:
Frågor kring avgifter eller hyror från bostadsrättsföreningar.
Ärenden kopplade till pantsättning av bostadsrätter.
Kontakt med mäklare, banker och andra intressenter.
Hantering, och eventuella bestridanden, av tilläggsavgifter i kollektivtrafiken.
Hantering av digitalpost.
Vi söker dig som:
Trivs med kundkontakt och är trygg i att kommunicera via telefon och e-post på både svenska och engelska.
Kommunicerar tydligt och professionellt, både muntligt och skriftligt, och kan anpassa ditt språk efter situation och mottagare.
Är serviceinriktad och professionell även i utmanande kunddialoger.
Är van att arbeta digitalt och har mycket god IT-vana.
Är en lagspelare och trivs att jobba i en grupp.
Trivs i en miljö där tempot ibland är högt och prioriteringar kan ändras snabbt.
Särskilt meriterande är om du har arbetat med bostadsrättsföreningar, i Odevos förvaltningsplattform eller i Rival.
Självständig - du tar ansvar för dina arbetsuppgifter.
Samarbetsvillig - du bidrar till en positiv gruppdynamik och delar gärna med dig av idéer.
Serviceinriktad - du arbetar affärsmässigt och med kundens bästa i fokus.
Du delar och står upp för våra värderingar: respekt, etik, samarbete, innovation och ansvar.
Placeringsort
Uppsala
Arbetstider Ordinarie arbetstid är vardagar kl. 8.00-17.00 med möjlighet till flextid. Under perioden 15 juni-15 september är arbetstiden kl. 8.00-16.00. Vi erbjuder ett flexibelt arbetsliv med möjlighet till distansarbete upp till 50 % av arbetstiden enligt överenskommelse.
Anställningsform
Vikariat på heltid i cirka 6 månader, med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-06-21Så ansöker du
Välkommen med din ansökan snarast, dock senast fredagen den 10 juli 2026, till jobb@simpleko.se
. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Ivo Nazlic, Gruppchef Kundtjänst 018-66 01 68, alternativt ivo.nazlic@simpleko.se
Till rekryteringskonsulter, annonssäljare etc. Vi har redan beslutat vilka vi samarbetar med vid rekryteringar samt var vi vill synas. Vi undanber oss därför kontakt från försäljare i dessa frågor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksbyggen Ekonomisk Förening
, https://www.riksbyggen.se/
754 23 UPPSALA Arbetsplats
Riksbyggen Jobbnummer
9971593