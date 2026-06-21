Croupier i Huddinge

Royal Casino Handelsbolag / Kassapersonalsjobb / Helsingborg
2026-06-21


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Vi Söker dig i Huddinge
• En unik möjlighet att bli en del av Royal Casinos team!*

Vi söker en skicklig och karismatisk croupier för att ansluta sig till vårt team i Kristianstad. Om du är utbildad croupier eller har en passion för Black Jack och vill arbeta i en miljö av hög kvalitet, är detta din chans att bli en del av något speciellt.

• En spännande och sofistikerad miljö*
Tjänstgöring i en elegant och välutrustad miljö
Interaktion med våra gäster i en varm och välkomnande atmosfär
Hantera spel och transaktioner med professionalism och diskretion
Bidra till att skapa en minnesvärd spelupplevelse

• Vi söker den rätta personen*
Minst 18 år, med en mogen och positiv attityd
Noggrannhet och stresstålighet i högt pressade situationer
God social förmåga och förmåga att skapa en trevlig atmosfär
Flexibilitet att arbeta kvällar och helger
En passion för service och en strävan efter kvalitet

*Vi erbjuder*
Utbildning och träning av hög kvalitet
En miljö av elegans och professionalism
Möjlighet att utvecklas och växa inom företaget
Ett team som värdesätter samarbete och gemenskap

• Ansök idag och bli en del av Royal Casinos team!*

Skicka din ansökan eller frågor till: royalcasino@telia.com
Hitta oss på Facebook: Royal Casino ♣️♥️♠️

Vi ser fram emot att träffa dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: royalcasino@telia.com

Arbetsgivare
Royal Casino Handelsbolag
Västra Sandgatan 10 (visa karta)
250 02  HELSINGBORG

Arbetsplats
Royal Casino HB

Jobbnummer
9971591

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