Studie och yrkesvägledare på Sjögrenska gymnasiet Projektanställning
Knivsta kommun, Utbildningskontoret / Yrkesvägledarjobb / Knivsta Visa alla yrkesvägledarjobb i Knivsta
2026-06-20
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I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Välkommen till oss!
Sjögrenska gymnasiet är en liten skola som under sommaren flyttar till fina nya lokaler i CIK Centrum för idrott och kultur nära tågstationen i centrala Knivsta. Vi har i dagsläget ca 120 elever och 20 personal. Våra elever studerar på Barn- och fritidsprogrammet, Försäljning- och serviceprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet, samtliga bedrivs som lärlingsutbildningar. Vi bedriver också introduktionsprogrammen IMA, IMS, IMV och IMY.
Vi tror på att inkludering, värme och omtanke är den rätta vägen för gemensam framgång och hos oss ska alla känna sig välkomna, sedda och bekräftade. Alla är viktiga och del av elevhälsoarbetet på skolan.
Vill du vara med och stärka våra elevers kunskaper och förmågor att möta framtiden? Välkommen att ansöka till oss!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-20Arbetsuppgifter
Som studie- och yrkesvägledare hos oss är du en mycket viktig person med viktiga funktioner! Vi har ytterligare en SYV på skolan så du har en samarbetspartner men med lite andra uppgifter samt en SYV som just nu är ledig. Till hösten startar vi upp ett större ESF-projekt som handlar om anställningsbarhet och att stötta elever i samband med deras arbetsplatsförlagda lärande. Denna tjänst är dels en del av detta men också riktat mot sedvanliga SYV-uppgifter.
Du arbetar elevnära med grupp- och individuell vägledning, driver SYV i vid bemärkelse, har tillsammans med rektor hand om antagning, inskrivningar med möten och uppstartsinformation samt avbrott och överlämningar, planerar och administrerar studieplaner i Meitner och IST, deltar i marknadsföringstillfällen, arbetar med strategisk planering av t.ex. poängplaner, är en viktig del av vårt EHT, deltar i EHM och säkert lite mer! Det är ett varierande och utmanade arbete där du kommer ha möjlighet att utvecklas och göra verklig skillnad för både enskilda elever och för verksamheten.
Låter det som något för dig? Välkommen hit!Kvalifikationer
Utbildad studie- och yrkesvägledare
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-03 , upphör: 2028-12-20 .
Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras, om man inte redan är krigsplacerad av annan aktör. Läs mer om krigsplacering på www.knivsta.se
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332996". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Knivsta Kommun
(org.nr 212000-3013)
741 75 KNIVSTA Arbetsplats
Knivsta kommun, Utbildningskontoret Kontakt
Rektor
Helena Sandgren helena.sandgren@knivsta.se 018-347841 Jobbnummer
9971560