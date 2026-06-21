Enhetschef till IT-drift och infrastruktur
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2026-06-21
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Riksantikvarieämbetet är Sveriges myndighet för frågor om kulturarvet. Vi arbetar för att kulturmiljöer, kulturlandskap, kulturföremål och museer ska bevaras, användas och utvecklas. Vårt uppdrag styrs av regeringens mål för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet. Våra verksamheter finns i Visby, Stockholm och Tumba och vi bedriver även publik verksamhet vid besöksmålet Glimmingehus. Vi är cirka 250 anställda.
Vill du vara med och driva den digitala utvecklingen inom Sveriges kulturarv? Vi söker nu en chef för enheten för IT-drift och infrastruktur – en nyckelroll i vår digitala resa.
Som chef för enheten har du ett övergripande ansvar för att leda, utveckla och förvalta myndighetens IT-drift, infrastruktur och digitala arbetsplats. Du leder en enhet med cirka 16 medarbetare placerade i Stockholm och Visby, med tyngdpunkt i Visby. Enhetens uppdrag är att utveckla och tillhandahålla en modern digital arbetsplats med ett relevant och användarcentrerat tjänsteutbud som möter verksamhetens krav och bidrar till myndighetens uppdrag. I uppdraget ingår att skapa förutsättningar för en stabil, säker och ändamålsenlig IT-miljö med drift, support och förvaltning av myndighetens samlade infrastruktur. Du kombinerar ett strategiskt perspektiv med ett nära ledarskap i vardagen – där du tillsammans med medarbetare, verksamhet och partners prioriterar, förbättrar och utvecklar.Du är en viktig del av myndighetens ledning inom IT och bidrar aktivt till att driva den digitala utvecklingen framåt i nära samarbete med andra enheter och verksamheten i stort. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation med ett viktigt samhällsuppdrag, där IT spelar en central roll i att tillgängliggöra och bevara kulturarvet. Du blir en del av en engagerad organisation där utveckling, samarbete och hållbarhet står i fokus.Publiceringsdatum2026-06-21Arbetsuppgifter
Som enhetschef planerar, leder och utvecklar du enhetens verksamhet för att nå uppsatta mål. Du har ett strategiskt och operativt ansvar för:
Drift och utveckling av myndighetens IT-infrastruktur och digitala plattformar
Utveckling av myndighetens digitala arbetsplats
Applikationsdrift
IT-support samt att tillgodose ett proaktivt stöd till myndighetens medarbetare
IT-säkerhetsfrågor och samordning inklusive signalskyddsförmåga
Driftstabilitet och kontinuitetsplanering
Leverantörsstyrning och uppföljning av externa partners
Regler och ledningssystem inom IT-området
Förändringsledning inom IT området
Du förväntas även bidra till myndighetens övergripande IT-strategiska inriktning genom att:
Identifiera utvecklingsbehov och omsätta dem till konkreta initiativ
Säkerställa att teknikval och arkitektur stödjer verksamhetens mål
Driva långsiktig planering inom digitalisering och IT området
Din kompetens
Vi söker dig som är en trygg, lyhörd och utvecklingsinriktad ledare med förmåga att se helhet, prioritera och skapa tydlig riktning. Du leder genom tillit, tydlighet och engagemang och har lätt för att samarbeta och kommunicera.
Du har flerårig chefserfarenhet med personalansvar och använder dig av ett utvecklande ledarskap med ett tillitsbaserat förhållningssätt.
Vi ser att du har:
akademisk examen inom t.ex.: IT / datavetenskap, systemvetenskap
erfarenhet av att leda och utveckla team, gärna i geografiskt spridda eller hybridorganiserade verksamheter
god och relevant kunskap inom IT-drift, infrastruktur, DevOps, molntjänster och digital arbetsplats
erfarenhet av att arbeta enligt ITIL
erfarenhet av arbete inom IT och cybersäkerhet samt god kännedom om relevanta regelverk och tillämplig lagstiftning
god kompetens inom leverantörsstyrning
visad förmåga att arbeta strategiskt och leda genomförande i operativ verksamhet
Meriterande är om du har erfarenhet av arbete med:
Signalskydd och beredskapsarbete
AI och automatisering
Digital transformation / digital mognad / digital kompetensförsörjning
Data, informationshantering och datadelning
Det är meriterande om du har erfarenhet från offentlig sektor.
För att lyckas har du förmågan att skapa engagemang och delaktighet och du är prestigelös, har god samarbetsförmåga och kan inspirera, motivera och leda medarbetare och kollegor. Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Placering är Visby. Tjänsten är placerad i säkerhetsklass varför en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Välkommen med din ansökan senast den 9 augusti 2026. Märk din ansökan med diarienr: RAÄ-2026-1768. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksantikvarieämbetet
(org.nr 202100-1090), https://www.raa.se/
Storgatan 41 (visa karta
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114 55 STOCKHOLM Arbetsplats
Riksantikvarieämbetet Jobbnummer
9971587