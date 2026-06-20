Utbildning 6 Mån - Cnc Operatör Machtech Academy Örnsköldsvik

Ta chansen och utbilda dig i sex månader till CNC operatör hos MACHTECH AB. Vår egen MACHTECH ACADEMY utbildar 6 kandidater under sex månader - OMGÅNG NR 2. Du investerar i din tid och vi investerar i din utbildning. Utbildningen är inte CNS berättigad. Vårt mål är att anställa samtliga antagna kandidater i vår egen organisation. Utbildningsstart 31/8 2026 Varva teori & praktik varje dag 7-16 med dina blivande kollegor. Investera i din framtid. Vi gör bakgrunds kontroller och drogtester på samtliga som vi antar till utbildning. Välkommen att söka via vår hemsida. www.machtech.se