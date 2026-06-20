Utbildning 6 Mån - Cnc Operatör Machtech Academy Örnsköldsvik

Machtech AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Örnsköldsvik
2026-06-20


Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Örnsköldsvik, Nordmaling, Kramfors, Bjurholm, Sollefteå eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Machtech AB i Örnsköldsvik

Ta chansen och utbilda dig i sex månader till CNC operatör hos MACHTECH AB.
Vår egen MACHTECH ACADEMY utbildar 6 kandidater under sex månader - OMGÅNG NR 2. Du investerar i din tid och vi investerar i din utbildning. Utbildningen är inte CNS berättigad.
Vårt mål är att anställa samtliga antagna kandidater i vår egen organisation.
Utbildningsstart 31/8 2026
Varva teori & praktik varje dag 7-16 med dina blivande kollegor. Investera i din framtid. Vi gör bakgrunds kontroller och drogtester på samtliga som vi antar till utbildning.
Välkommen att söka via vår hemsida. www.machtech.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Machtech Academy".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Machtech AB (org.nr 559068-4824), http://www.machtech.se/utbildning
Björnavägen 41 (visa karta)
891 41  ÖRNSKÖLDSVIK

Kontakt
Marianne McHardy
marianne.mchardy@machtech.se
072-5204875

Jobbnummer
9971572

Prenumerera på jobb från Machtech AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Machtech AB: