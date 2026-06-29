Självgående tekniker/Mekaniker
Minbil I Stockholm AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
2026-06-29
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Vi söker en service och reparations mekaniker. Du som söker bör vara självgående och kunnig tekniker/mekaniker.
Din roll på verkstaden blir att med resten av verkstadsteamet serva och reparera våra kunders fordon.
För oss är det viktigt att du har en positiv inställning, att du brinner för kvalitativt arbete, är ordningsam, noggrann och har lätt att följa instruktioner och rutiner.
Tjänsten kräver att du är datakunnig samt kan tala och skriva på svenska och engelska då de obligatoriska utbildningarna och de system vi arbetar i är både på engelska och svenska.
Min bil Bromma är auktoriserad verkstad för 6 bilmärken: Subaru, Honda, Hyundai, Mitsubishi, Isuzu, Mazda och MG. Tidigare erfarenhet av något/några av våra varumärken ses som extra meriterande.
Min bil Bromma är en av sex Min bil verkstäder i Stockholm. Min bil är också anslutna till kedjan Autoexperten.
Min bil fick 2019 utnämningen som Årets Autoexperten-verkstad och innehar självklart kvalitetsstämpeln Godkänd bilverkstad!
Intervjuer för kvalificerade sker löpande varpå tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag - så ansök idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
E-post: vd@minbil.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tekniker Bromma". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Minbil i Stockholm AB
(org.nr 556691-8339)
Missionsvägen 60 (visa karta
)
167 33 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Min bil Bromma Jobbnummer
9982423