Självgående snickare sökes

M2 Utveckling AB / Snickarjobb / Kävlinge
2026-06-07


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Vi söker ansvarsfulla snickare som kan vara delaktiga i nyproduktion av villor, renovering, komplementbyggnader o s v. Vi är ett litet företag där vi jobbar prestigelöst tillsammans och försöker alltid hjälpa varandra till bästa resultat. Arbetet sker både självständigt och i team.
Du får prägla hur vi lägger upp arbetet på bästa sätt och allting präglas av "högt i tak" och frihet under ansvar.

Publiceringsdatum
2026-06-07

Kvalifikationer
Erfarenhet av bygg och snickeriarbeten
B-körkort ett krav
Krav att hantera god svenska i tal och skrift

Dina personliga egenskaper
Noggrann och ansvarstagande
God lagspelare
Serviceinriktad och lösningsorienterad

Så ansöker du
Skicka din ansökan och cv till info@m2utveckling.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-20
E-post: info@m2utveckling.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
M2 Utveckling AB (org.nr 559250-0721)
Fågel Fenix Väg 1 (visa karta)
246 42  LÖDDEKÖPINGE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Claes Andersson
claes@m2utveckling.se
0708834411

Jobbnummer
9951093

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