Självgående snickare sökes
M2 Utveckling AB / Snickarjobb / Kävlinge Visa alla snickarjobb i Kävlinge
2026-06-07
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Vi söker ansvarsfulla snickare som kan vara delaktiga i nyproduktion av villor, renovering, komplementbyggnader o s v. Vi är ett litet företag där vi jobbar prestigelöst tillsammans och försöker alltid hjälpa varandra till bästa resultat. Arbetet sker både självständigt och i team.
Du får prägla hur vi lägger upp arbetet på bästa sätt och allting präglas av "högt i tak" och frihet under ansvar.Publiceringsdatum2026-06-07Kvalifikationer
Erfarenhet av bygg och snickeriarbeten
B-körkort ett krav
Krav att hantera god svenska i tal och skriftDina personliga egenskaper
Noggrann och ansvarstagande
God lagspelare
Serviceinriktad och lösningsorienteradSå ansöker du
Skicka din ansökan och cv till info@m2utveckling.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-20
E-post: info@m2utveckling.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare M2 Utveckling AB
(org.nr 559250-0721)
Fågel Fenix Väg 1 (visa karta
)
246 42 LÖDDEKÖPINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Claes Andersson claes@m2utveckling.se 0708834411 Jobbnummer
9951093