Produktchef - Chief Product Officer (CPO)
Tranemo Textil Aktiebolag / Chefsjobb / Tranemo Visa alla chefsjobb i Tranemo
2026-07-26
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tranemo Textil Aktiebolag i Tranemo Publiceringsdatum2026-07-26Om företaget
Tranemo - Advanced Workwear är ledande europeisk leverantör av flamsäkra och ljusbågeskyddande arbetskläder. Med kompetent rådgivning och innovativa produkter arbetar vi mot en nollvision av allvarliga flamrelaterade olyckor.
Våra kunder återfinns främst inom industrier såsom El & Kraft, Metallurgi och Kemi som alla kräver skyddskläder av högsta kvalitet.
Tranemogruppen med säljbolag i 12 länder är sedan några år i snabb tillväxt och omsätter över 750MSEK. Vi söker nu en Produktchef som ska leda utvecklingen av nästa generation flamskyddade arbetskläder: Om tjänsten
Rollen som Produktchef är en absolut nyckelposition i Tranemogruppen. För rätt person är detta en av de mest utmanande, inspirerande och roliga tjänster som går att finna. Du äger och styr utvecklingen av vårt innovativa sortiment av flamskyddade arbetskläder. VD har tidigare haft denna roll, men på grund av företagets snabba expansion måste ledningsgruppen expandera.
• Som ägare av produktsortimentet ansvarar du för att Tranemo har ett konkurrenskraftigt och lönsamt erbjudande.
• Du driver det tvärfunktionella produktrådet där beslut fattas om sortiment och säkerställer att helhetslösningar tar tillvara på kundbehoven, är konkurrenskraftiga och effektiva i de interna processerna.
• Du driver våra större kollektioner i ett produktlivscykelperspektiv så att vi alltid har rätt utvecklingsprojekt i pipeline och rätt lanseringar på gång.
• Du ansvarar för konkurrent- och trendbevakning
• Du agerar beställare i tätt samarbete med Product Innovation, Product Development och Marketing.
• Du ansvarar, tillsammans med Marketing, för produktlanseringar mot våra 12 säljbolag i Europa
• Du är delaktig i prissättning, prognostisering och andra interna processer.
• Du arbetar tvärfunktionellt och rapporterar till VD
• Du ingår ledningsgruppen och har ett visst personalansvar.
Du är:
• kommersiellt lagd och har strategisk höjd
• positiv och har hög energi med driv
• en strukturerad visionär med förmågan måla upp och sälja in framtida innovationer
• bekväm i en mångfacetterad "spindeln i nätet" roll
• bra på att lyssna, samarbeta och positivt påverka dina kontaktytor inom företaget
• bekväm med att tala och presentera framför publik på svenska och engelska
• bosatt på pendlingsavstånd till Tranemo så du kan vara på plats de flesta dagarna i veckan
• redo och peppad att ta dig an en av företagets viktigaste roller i ett marknadsledande företag
Kunskaper & färdigheter
• akademiskt utbildad, troligtvis på masternivå
• några års arbetslivserfarenhet, kanske som produktchef på ett innovationsföretag eller som strategikonsult
• förståelse och kunskap om textila processer
• obehindrad i svenska och engelska, både tal och skrift
Tveka inte att söka om du vara nyckeln i ett innovativt företag med en spännande framtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: max.larsson@tranemo.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CPO". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranemo Textil Aktiebolag
(org.nr 556033-9946), http://www.tranemo.com
Fabriksgatan 2 (visa karta
)
514 24 TRANEMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tranemo Textil AB Kontakt
VD
Max Larsson max.larsson@tranemo.com 0733664055 Jobbnummer
10011647