Extrapersonal Paintballinstruktör Karlstad
Panikfabriken Handelsbolag / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Karlstad Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Karlstad
2026-07-26
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Panikfabriken öppnade sin inomhusanläggning för paintball år 2009 i Trossnäs före detta fältsjukhus i Karlstad. Banan bokas av glada kompisgäng, företag, svensexor och möhippor.
Genom åren har Panikfabriken byggt upp ett stort kundförtroende och flertalet av våra kunder återkommer regelbundet. Nu behöver vi utöka personalstyrkan för att möta det ökande kundtrycket.
Därför söker vi nu en instruktör, till våran anläggning på Trossnäs, som vill bli en del av vårt team och fortsätta att jobba mot vår vision om att skapa minnesrika och roliga minnen för våra kunder.
Vi erbjuder ett roligt och socialt extrajobb, där du kommer träffa mycket människor och vara en del av våra kunders upplevelse. Tjänsten innefattar att instruera grupper inför deras spelomgångar samt enklare underhåll och service av utrustning. Viss kassahantering sker också.
Vi söker dig som är social och trivs med att leda och instruera grupper. Du ska ha ett glatt humör och vara serviceinriktad.
Har du erfarenhet av att jobba som ledare/instruktör är detta meriterande.
Paintballanläggningen ligger på Trossnäs, ca 15 minuter från Karlstad. Tillgång till bil behövs då kollektivtrafiken inte trafikerar i området.
Omfattning
Behovsanställning som är förlagd till helger.
Intervjuer sker löpande.
Frågor om tjänsten hänvisas till jobb@panikfabriken.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
E-post: jobb@panikfabriken.se Arbetsgivare Panikfabriken Handelsbolag
Norra Infarten 76 (visa karta
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654 65 KARLSTAD Arbetsplats
Panikfabriken HB Jobbnummer
10011648