Självgående Snickare
TGC Bygg Och Inredning AB / Snickarjobb / Ekerö
2025-10-21
, Botkyrka
, Salem
, Södertälje
, Huddinge
Botkyrka, Salem, Södertälje, Huddinge
Söker en möjligen två Duktig självgående snickare till div. projekt åt privat sektorn . Mediterade om ni har haft eller driva eget och öppen för f/skattare .
Mediterade om du har INTE jobbat åt ncc , skanska eller likvärdig
Vi söker INTE storbygges arbetare ..
Är du detalj inriktat , har en god dos arbetsstolthet och dessutom inses vara en trevligt och ordningsam kollega , Ser hitt .
Sätter gärna ihop cv med aktuell referenser och skicka om du känner dig träffat . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
E-post: tgcansokning@gmail.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "arbetsökande". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

TGC Bygg Och Inredning AB (org.nr 559257-2639), http://tgcbygg.se
(org.nr 559257-2639), http://tgcbygg.se Körkort
För detta jobb krävs körkort.
TGC Bygg & Inredning AB Jobbnummer
9565991