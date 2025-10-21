Självgående Snickare

TGC Bygg Och Inredning AB / Snickarjobb / Ekerö
2025-10-21


Visa alla snickarjobb i Ekerö, Botkyrka, Salem, Södertälje, Huddinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos TGC Bygg Och Inredning AB i Ekerö

Söker en möjligen två Duktig självgående snickare till div. projekt åt privat sektorn . Mediterade om ni har haft eller driva eget och öppen för f/skattare .
Mediterade om du har INTE jobbat åt ncc , skanska eller likvärdig
Vi söker INTE storbygges arbetare ..
Är du detalj inriktat , har en god dos arbetsstolthet och dessutom inses vara en trevligt och ordningsam kollega , Ser hitt .
Sätter gärna ihop cv med aktuell referenser och skicka om du känner dig träffat .

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
E-post: tgcansokning@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "arbetsökande".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
TGC Bygg Och Inredning AB (org.nr 559257-2639), http://tgcbygg.se

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
TGC Bygg & Inredning AB

Jobbnummer
9565991

Prenumerera på jobb från TGC Bygg Och Inredning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos TGC Bygg Och Inredning AB: