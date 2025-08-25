Självgående Fastighetstekniker på deltid
2025-08-25
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Vi söker nu en fastighetstekniker som kommer att ansvara för drift och skötsel av våra fem fastigheter samt serva kunder inom vår Förrådsuthyrning. Hos Cormac blir du en del av en mindre, sammansvetsad organisation där vi har ett starkt fokus på kvalitet och hög servicenivå. Vår målsättning är att alltid kunna erbjuda våra hyresgäster den bästa upplevelsen, och i denna roll är du den person som våra hyresgäster kommer att kontakta när problem eller behov uppstår.
Som fastighetstekniker är din primära uppgift att hantera och lösa driftproblem på ett proaktivt sätt, och i den mån det är möjligt, åtgärda dessa på egen hand. Därför är det viktigt att du har en bred teknisk kompetens, gärna inom områden som el, lås, VVS och ventilation. Din expertis ska hjälpa oss att snabbt och effektivt lösa problem, så att våra hyresgäster inte behöver vänta länge på hjälp.
Dina arbetsuppgifter inkluderar även löpande tillsyn av de yttre miljöerna samt allmän fastighetsservice, som till exempel att byta luftfilter i ventilationssystem, kontrollera och underhålla tekniska installationer samt säkerställa att allt fungerar som det ska. I rollen ingår också att ha kontakt med underentreprenörer när det behövs, för att säkerställa att alla åtgärder genomförs korrekt och i rätt tid.
Som fastighetstekniker kommer du att arbeta nära vår Fastighetsförvaltare, som är ytterst ansvarig för den övergripande förvaltningen. Du rapporterar direkt till denne och arbetar tillsammans för att säkerställa en smidig och effektiv drift av våra fastigheter.
Vi söker dig som är självgående, lösningsorienterad och trivs med ett varierande arbete. Du bör ha god kommunikationsförmåga, eftersom du kommer att vara en viktig kontaktpunkt för både hyresgäster och externa leverantörer. Om du är en engagerad och driven person som vill vara med och bidra till en hög servicenivå, är detta en spännande möjlighet för dig.
Tjänsten erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där varje dag innebär nya utmaningar och möjligheter att utvecklas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: mattias@cormac.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Cormac Förvaltnings AB
(org.nr 556332-7930)
Olsgårdsgatan 15 (visa karta
)
215 79 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9473298