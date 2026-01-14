Sitevision DevOps Team Lead and Developers
Avaron AB / Datajobb / Lund Visa alla datajobb i Lund
2026-01-14
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Lund
, Malmö
, Landskrona
, Helsingborg
, Kristianstad
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-14Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker ett DevOps-inriktat utvecklingsteam med Sitevision-kompetens som vill vara en långsiktig samarbetspartner för utveckling och förvaltning av flera webbplatser i en kommunal verksamhet. Uppdraget omfattar både löpande förvaltning och vidareutveckling av webbplatser byggda på Sitevisions standardfunktionalitet i Sitevision Cloud, med separata utvecklings- och testmiljöer per webbplats.
Du och teamet kommer att arbeta nära ett internt webbteam med bland annat webbstrateger, systemförvaltare och huvudredaktör. Fokus ligger på lösningar som är enkla att använda för ovana webbredaktörer och som är hållbara och kostnadseffektiva att vidareutveckla. Arbetet sker med hög noggrannhet kring gällande och kommande lagar och regelverk, inklusive tillgänglighetskrav för kommunala webbplatser.
Förvaltningsåtagandet omfattar inte ansvar för hårdvara, operativsystem eller IT-infrastruktur (exempelvis brandvägg och Active Directory) och inte heller ansvar för externa system/tjänster som webbplatserna kan vara integrerade mot.
ArbetsuppgifterFörvalta, supportera och vidareutveckla Sitevision-baserade webbplatser (dev/ops).
Utveckla och förbättra funktioner, mallar och komponenter i nära samarbete med verksamheten.
Implementera vidareutveckling av design och koncept med utgångspunkt i Sitevisions standardfunktionalitet.
Säkerställa att webbplatserna uppfyller tillgänglighetskrav för kommunala webbplatser.
Arbeta agilt tillsammans med beställarens webbteam och bidra till gemensam prioritering och leverans.
Hantera inkommande ärenden via ärendehanteringssystem under kontorstid.
Team lead ansvarar för att leda teamets arbete och ta ansvar för delområden.
KravErfarenhet av att arbeta med agila projektmetoder.
Bred kompetens och kunskap om responsiva webbplatser.
Mycket god svenska i tal och skrift.
Kännedom om tillgänglighetskrav för kommunala webbplatser.
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för leverans.
Teamuppsättning: team lead samt två Sitevision-utvecklare (varav minst en senior).
MeriterandeErfarenhet av aktuell Sitevision-miljö hos kommunen.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7050126-1789277". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Lunds Central (visa karta
)
222 21 LUND Arbetsplats
Avaron Jobbnummer
9684283