Simlärare
Piggelins barnsim AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Lund Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Lund
2026-07-06
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Vi söker dig som vill ha ett roligt och meningsfullt arbete där du lär ut livsviktig kunskap till barn - att lära sig simma!
Vi har simundervisning för barn från att de är 3 månader upp till ca 9 års ålder. Du erbjuds en härlig och glädjefylld arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas och lära dig nya saker genom våra interna utbildningar och erfarna kollegor.
Arbetstiden är förlagd på vardagskvällar ca 15:30-20:30. Hos oss kan du jobba allt från ett pass i veckan upp till halvtid. Ett perfekt jobb att kombinera med studier eller annan deltidstjänst. Det finns möjlighet att jobba på våra anläggningar i Lomma, Lund och Malmö.
Ansvar
Som simlärare hos oss kommer du att vara en viktig del av vår verksamhet och ha en avgörande roll i att lära barn att simma och känna sig trygga i vattnet. Du ansvarar själv för att leda dina simgrupper och strävar efter att få simmarna att nå respektive mål för varje kurssteg.Publiceringsdatum2026-07-06Kvalifikationer
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att jobba med barn och som brinner för att lära ut simning. Du ska vara noggrann, ansvarsfull och ha god kommunikationsförmåga. Vi ser gärna att du har utbildning eller erfarenhet inom simning eller pedagogik men det är inget krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: personal@piggelins.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Piggelins barnsim AB
(org.nr 556793-9664)
Brunnsgatan 11 B (visa karta
)
221 01 LUND Arbetsplats
Piggelins Barnsim AB Jobbnummer
9994629