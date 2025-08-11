Simlärare

Piggelins barnsim AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Malmö
2025-08-11


Simlärare - möjlighet för dig som söker rolig deltidstjänst!
Piggelins barnsim är ett privat företag som bedriver simundervisning i varmvattenbassänger för barn mellan 3 månader upp till 9 år. Vår verksamhet finns i Malmö, Lomma och Lund
Vi söker dig som älskar att bada, är lekfull, öppen, flexibel och ansvarstagande. Att arbeta som simlärare är fantastiskt roligt samtidigt som det utvecklar och utmanar dina ledaregenskaper.
Har du tidigare simmat, arbetat med barn eller som simlärare är det meriterande.
För att söka tjänsten som simlärare måste du ha fyllt 18 år. Vi ger dig den utbildning och praktik som behövs för att kunna jobba hos oss.
Vi söker simlärare till lördag 12:00-16:30/17:00. Ett arbetspass på ca 5 timmar.
Rekrytering sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
E-post: personal@piggelins.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Simlärare Malmö".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Piggelins Barnsim AB (org.nr 556793-9664), http://www.piggelins.se
Rönnbladsgatan 6 (visa karta)
212 16  MALMÖ

Arbetsplats
Rönnens bassäng, Piggelins Barnsim

Kontakt
Elin Bachmann
personal@piggelins.se

Jobbnummer
9453677

