Sim- och sporthallsmedarbetare
Ludvika kommun / Säkerhetspersonalsjobb / Ludvika Visa alla säkerhetspersonalsjobb i Ludvika
2026-02-18
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ludvika kommun i Ludvika
, Borlänge
, Leksand
eller i hela Sverige
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen består av verksamheter som ansvarar för förvaltning och underhåll av gator och parker, lokala trafikföreskrifter, kultur och fritid samt samhällsplanering, projektering och exploatering.
Arbetsplatsen
Ludvika sporthall är en mötesplats för skolor, föreningar och privatpersoner. Här finns simhall, familjebad, relaxavdelning, Actic gym och bowlinghall. Sporthallen används för allt från idrottsundervisning till föreningsaktiviteter - en plats där det alltid händer något!Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
Som sim- och sporthallsmedarbetare får du en varierad arbetsdag med fokus på säkerhet, service och trivsel:
• Badbevakning - du ansvarar för badgästernas säkerhet tillsammans med kollegorna.
• Simundervisning - under dagtid bedriver vi simundervisning för kommunens grundskolor. På kvällar och helger bedriver vi simundervisning för alla åldrar i egen regi.
• Lokalvård - du ser till att badanläggningen hålls ren och fräsch.
• Receptionsarbete - du är hallens ansikte utåt och hjälper besökare med bokningar, frågor och service.Kvalifikationer
• Vi vill att du har en relevant utbildning eller erfarenhet, till exempel från Svenska Livräddningssällskapets utbildning (t.ex. poollivräddare), simlärar- eller simlärarassistentutbildning, gymnasieutbildning med relevant inriktning, exempelvis Barn- och fritidsprogrammet, eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• För att lyckas i rollen behöver du ha goda språkkunskaper i svenska och engelska, eftersom en viktig del av arbetet handlar om att ge instruktioner och möta människor i olika situationer.
• Grundläggande datorkunskaper krävs för reception och administration, och det är meriterande om du har erfarenhet av system och digitala verktyg
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, och vi erbjuder kompletterande internutbildning för rätt person.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av att undervisa barngrupper.
Personliga egenskaper:
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är lojal och visar en positiv inställning till både arbetet och verksamheten. Du är serviceinriktad och möter våra gäster på ett lugnt, uppmärksamt och trevligt sätt, med en vilja att alltid hitta lösningar. Eftersom en stor del av jobbet handlar om att undervisa och vägleda är du pedagogisk och har förmåga att anpassa ditt sätt att förmedla kunskap till olika människor och situationer. Du kommunicerar tydligt och engagerat, både i mindre möten och i större grupper, och är samtidigt lyhörd och flexibel i ditt bemötande.
Det här får du av oss!
Förutom att arbeta med spännande frågor i en varierande vardag får du möjligheten att bli en del av en organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för invånare i Ludvika kommun. Som anställd hos oss har du bland annat tillgång till friskvårdsförmåner, goda möjligheter till kompetensutveckling och växling av semesterdagstillägg. Läs gärna på ludvika.se under rubriken Jobba hos oss.
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Vikariat t.o.m 20261231,
Omfattning: Heltid
Arbetstid: schemalagd tjänst där arbete på kvällar och helger ingår.
Tillträde: Efter överenskommelse
Antal platser: 1
Övrig information
Intervjuer kommer att ske fortlöpande. Blir du kallad på intervju måste godkänt utdrag från polisens belastningsregister visas upp, enligt bestämmelser i lagen (2013:852) om registerkontroll för arbete som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn. Blanketten för att söka utdraget ur belastningsregister hittar du via polisen.se. Underlätta gärna vårat rekryteringsarbete och ha detta utdrag tillgängligt.
Om du blir kallad till intervju kommer du även att få genomföra vårt kompetenstest i poollivräddning.
Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.
Upplysning
Kontaktuppgifter: Arbetsgivare, chef Sporthallen: Gustav Jacobsson 0240-86226.
Facklig representant via kommunens växel: 0240-86000Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-16. Vi tar endast emot ansökningar via vårat rekryteringssystem. Vi undanber oss alla erbjudanden om kandidatförmedling och annonsering samt rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ludvika kommun
(org.nr 212000-2270), http://www.ludvika.se Jobbnummer
9748935