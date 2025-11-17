Shopper Insights Analyst - vikariat
Lidl Sverige KB / Administratörsjobb / Järfälla Visa alla administratörsjobb i Järfälla
2025-11-17
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lidl Sverige KB i Järfälla
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
-
Din roll
Som Shopper Insights Analyst är ditt huvudsakliga uppdrag att leverera djupgående analyser och insikter som utgör underlag för Lidls kommersiella strategier. Du fungerar som en intern expert och konsult som säkerställer att marknadsinsikter, data och kundförståelse genomsyrar våra beslut. Självklart alltid med kunden i fokus.
I tjänsten ingår bland annat att:
• Analysera marknaden och konkurrenter med hjälp av olika källor och verktyg. Presentera potentialer och förslag på åtgärder baserat på dina fynd.
• Fungera som ett proaktivt insiktssstöd och samarbetspartner till avdelningar som inköp, kampanj, supply chain och marknad.
• Skapa, presentera och implementera standardrapporter samt etablera rapporteringsstrukturer och processer.
• Bidra till att utveckla och implementera både nationella och internationella analys- och insiktskoncept och processer i nära samarbete med vårt moderbolag.
• Genomföra 360-graders-analyser genom att koppla externa analyser med interna datakällor.
• Utforma och genomföra lokala Shopper Insights-projekt.Publiceringsdatum2025-11-17Profil
Vi söker dig som älskar att dyka djupt i data och har en förmåga att omvandla komplexa analyser till tydliga, handlingsbara förslag som driver både utveckling och försäljning. Din analytiska skärpa kompletteras av ett proaktivt arbetssätt. Dessutom har du en mycket god kommunikativ förmåga att övertyga och förankra dina insikter i hela organisationen.
Förutom det så ser vi att:
• Du har en masterexamen inom relevant område såsom ekonomi, industriell ekonomi eller samhällsvetenskap.
• Du har mycket goda kunskaper i Excel/Google Sheets och Power Point/Google Slides - de är dina bästa verktyg.
• Du är väl bekant med nyckeltal och olika former av analyser.
• Du behärskar svenska flytande i både tal och skrift och har goda kunskaper i engelska.
Vi ser det som meriterande om du även har:
• Arbetslivserfarenhet inom Shopper Insights och/eller Customer Insights Management, gärna inom dagligvaruhandeln och/eller retail.
• Goda kunskaper i tyska.
• Erfarenhet av kvalificerat arbete i Google workspace (Sheets/Slides)
Vi erbjuder
För oss är det viktigt att våra medarbetare trivs - på alla sätt. Vi erbjuder därför ett arbete i en miljö som karaktäriseras av våra värdeord: prestation, respekt, tillit, jordnära attityd och gemenskap. Eftersom vi växer, kan du växa. Snabbt. Inom din roll, eller mot en annan. På samma plats, eller någon annanstans. Inom butik, lager, kontor. Lokalt, nationellt eller globalt. Vi stöttar dig på din resa mot mer ansvar och nya utmaningar.
Du blir del av ett stort team där alla kavlar upp ärmarna och hjälps åt. Ibland hittar du oss på vårt toppmoderna huvudkontor, där vi har tillgång till gym och härligt rabatterade priser i restaurangen. Men givetvis är vi också en flexibel arbetsplats med möjlighet till hybridarbete. Du får allt från friskvårdsbidrag, föräldrapenningtillägg och medarbetarrabatt i våra butiker till kostnadsfri rådgivning av psykolog, jurist och ekonom samt mängder av erbjudanden via vår förmånsportal. Självklart omfattas du också av kollektivavtal och tjänstepension. Vi möjliggör en rättvis lönesättning inom företaget genom ett icke-diskriminerande lönesystem. Vid fackliga frågor kontakta Unionens lokala fackklubb via e-postadressen unionenklubb_hk@lidl.se
.
Vill du vara med på vår resa?
Om ditt svar är ja, då söker du jobbet såhär:
• Gå in via länken "sök nu"
• Fyll i formuläret
• Bifoga CV
Vår rekryteringsprocess består av urvalstester, telefonintervju, personlig intervju och referenstagning. Hör av dig till oss om du har ett särskilt behov av anpassning när det kommer till urvalstesterna.
Denna rekrytering sker med löpande urval, varför vi gärna ser att du skickar din ansökan snarast, dock senast den 3 december 2025.
Tjänsten är ett vikariat från och med 1 januari 2026 (eller så snart som möjligt efter det) till och med 23 december 2026.
Har du frågor om tjänsten eller ansökningsprocessen, vänligen kontakta rekryteringsteamet på mail: jobbhk@lidl.se
.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "623589-43787393". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidl Sverige KB Arbetsplats
Lidl Huvudkontor/FTK Kontakt
Lidl Sverige 00000 Jobbnummer
9609054