SHE Manager
Är du en passionerad ledare inom säkerhet och miljö som drivs av att skapa en trygg och hållbar arbetsplats? Vill du vara med och utveckla säkerhetskulturen på ett världsledande företag inom choklad- och kakaoproduktion? Då kan du vara den vi söker.
Som SHE Manager hos Barry Callebaut ansvarar du för att leda, samordna och utveckla vårt arbete inom hälsa, säkerhet och miljö. Du ingår i fabrikens ledningsgrupp och spelar en avgörande roll i att driva excellens på siten för att uppnå de bästa resultaten inom säkerhet och hållbarhet
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta med säkerhet, hälsa, miljö, kvalité inom en produktion. Du är en förändringsledare som kan coacha och påverka organisationen i rätt riktning. Du är analytisk, uthållig och har förmågan att fatta svåra beslut när det krävs.
Som SHE Manager ansvarar du för att driva och koordinera sitens arbete inom säkerhet, hälsa och miljö för att garantera en trygg och regelefterlevande arbetsplats. Du utvecklar lokala strategier som förenar lagkrav med Barry Callebauts globala standarder och leder implementeringen av lokala ledningssystem. I rollen ingår att hantera incidenter, genomföra utredningar och proaktivt stärka säkerhetskulturen genom coaching av Safety Ambassadors och praktisk tillämpning av våra "Life Saving Principles". Du agerar rådgivare i tekniska frågor, övervakar KPI:er via SHE Scorecard och säkerställer att alla på anläggningen - från anställda till besökare - följer gällande säkerhetsföreskrifter.
I denna rekrytering samarbetar Barry Callebaut med Randstad och du blir anställd direkt av Barry Callebaut.
Ansvarsområden
Civilingenjörsexamen, masterexamen inom naturvetenskap eller motsvarande industriell erfarenhet.
5 till 10 års erfarenhet från en fabriksbaserad roll inom säkerhet, hälsa, miljö, produktion eller kvalitet.
Erfarenhet av SHE-ledningssystem och riskhantering
Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift
Förståelse för relevanta standarder såsom ISO 14001, ISO 45001 eller OSHAS 18001.
Erfarenhet av Lean/TPM-verktyg och arbetssätt (meriterande)
Kvalifikation som internrevisor eller ISO-revisor (meriterande)
Kvalifikation som internrevisor eller ISO-revisor (meriterande)
Erfarenhet av att framgångsrikt påverka beteendeförändringar i team eller avdelningar (meriterande)
Driva en positiv säkerhetskultur genom att bland annat implementera våra "10 Life Saving Principles", genomföra Safety Gemba Walks och coacha våra lokala "Safety Ambassadors".
Övervaka och mäta SHE-relaterade KPI:er och mål via vår SHE Scorecard.
Ge vägledning till anställda, externa entreprenörer och besökare samt ge råd vid tekniska projekt och underhåll för att förbättra säkerheten.
Utveckla lokala strategier för att säkerställa att vi följer både lagkrav och Barry Callebauts egna globala standarder.
Ansvara för driften av anläggningens eget reningsverk (Waste Water Treatment) och kontakten med myndigheter
Designa, underhålla och leda implementeringen av lokala ledningssystem för säkerhet och miljö.
Ansvara för hantering av SHE-relaterade incidenter, genomföra utredningar och driva korrigerande åtgärder.
Barry Callebaut Sweden AB
Barry Callebaut är världens största tillverkare av kakao- och chokladprodukter. Vårat huvudkontor ligger i Zürich och vi har fler än 13.000 anställda på ca 60 anläggningar i världen. Barry Callebauts centrum för utveckling av drycker ligger utanför Helsingborg, i Kågeröd. Där utvecklas och tillverkas dryckespulver för en global marknad. Fokus ligger på choklad- och kaffe baserade drycker, men även te och mjölkprodukter finns i sortimentet. Produkterna marknadsförs under varumärken som Ögonblink, Van Houten, Caprimo, SQD och Le Royal. Ersättning
