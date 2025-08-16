Shawerma-specialist

Restaurang Shawrma Kahramana HB / Kockjobb / Stockholm
2025-08-16


Vi söker två personer med minst fem års erfarenhet av att arbeta med shawarma i en restaurang inom det irakiska köket. Kandidaterna bör ha gedigen erfarenhet av att tillaga och förbereda shawarma på traditionellt vis, inklusive marinering av kött och tillredning av kryddblandningar enligt irakiska metoder. Det är särskilt meriterande om de har förmåga att tillaga kryddorna på ett autentiskt sätt i enlighet med den irakiska kulinariska traditionen. Vi ser fram emot att träffa er och diskutera möjligheterna vidare.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
E-post: s71s71so@yahoo.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Restaurang Shawrma Kahramana HB
Bredholmsgatan 17 (visa karta)
127 48  SKÄRHOLMEN

Arbetsplats
Shawrma Kahramana HB, Restaurang

Kontakt
Chef
Omar Khudair
s71s71so@yahoo.se
0704373878

Jobbnummer
9461492

