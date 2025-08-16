Shawerma-specialist

Vi söker två personer med minst fem års erfarenhet av att arbeta med shawarma i en restaurang inom det irakiska köket. Kandidaterna bör ha gedigen erfarenhet av att tillaga och förbereda shawarma på traditionellt vis, inklusive marinering av kött och tillredning av kryddblandningar enligt irakiska metoder. Det är särskilt meriterande om de har förmåga att tillaga kryddorna på ett autentiskt sätt i enlighet med den irakiska kulinariska traditionen. Vi ser fram emot att träffa er och diskutera möjligheterna vidare.