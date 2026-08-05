SharePoint- och informationsspecialist för framtidens flygplatser
Swedavia AB / Bibliotekariejobb / Sigtuna Visa alla bibliotekariejobb i Sigtuna
2026-08-05
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Brinner du för struktur, informationsordning och smarta digitala arbetssätt? Vill du använda din expertis inom SharePoint och Microsoft 365 för att skapa trygghet, tydlighet och verklig nytta i en komplex verksamhet? Då kan det här vara rollen där både ditt driv och din kompetens får ta plats.
Vad innebär rollen? Du är en nyckelperson i hur information hanteras, skyddas och används inom Swedavia. I gränslandet mellan IT, verksamhet och styrning ser du till att rätt information finns på rätt plats. Samtidigt arbetar du med ordning och reda utan att hämma produktiviteten, och bidrar till smartare, säkrare och mer effektiva arbetssätt i en samhällsviktig organisation.
Du har ett operativt ansvar för samverkan med Service Delivery Manager och förvaltningsledare för slutanvändartjänster, och fungerar som en sammanhållande kraft mellan verksamhetens behov och tekniska möjligheter.
Rollen innebär bland annat att du:
Upprätthåller och implementerar styrande principer för informationsklassificering, bevarande och efterlevnad av DLP-regelverk.
Koordinerar kravställning och förändringsarbete tillsammans med relevanta intressenter såsom Data Governance, DPO, Cyber- och Corporate Security samt IT-leverantörer i linje med verksamhetens behov och tekniska utveckling.
Planerar och genomför utbildningar och användarstöd kring Microsoft 365 för att höja IT-mognaden och öka nyttjandegraden av plattformen.
Arbetar nära både IT och operativ verksamhet, där behoven varierar och rollen blir både omväxlande och kreativ
Vem är du? Vi ser att du har:
Akademisk utbildning inom IT eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Erfarenhet av SharePoint och Microsoft 365 i större organisationer
God förståelse för Purview, informationshantering, klassning, retention och DLP
Erfarenhet av att utveckla och implementera styrande principer för informationshantering och regelefterlevnad
Kunskap om lagkrav såsom GDPR och NIS2
Förmåga att arbeta tvärfunktionellt mellan IT, säkerhet och verksamhet
Erfarenhet av att planera och genomföra utbildningar samt användarstöd inom Microsoft 365
Meriterande är:
Erfarenhet av alternativa lösningar till Microsoft 365
Kunskap om ITIL, ServiceNow och PM3
Erfarenhet av IT-kravställning
Relevanta certifieringar inom Microsoft 365
Som person är du strukturerad, kommunikativ och pedagogisk. Du trivs i samarbeten, är lösningsorienterad och har lätt för att skapa förtroende och samsyn mellan olika intressenter. Du gillar variation, är kreativ i ditt arbetssätt och motiveras av att effektivisera och förbättra.
Vad erbjuder vi dig? Du får en meningsfull roll i en samhällsviktig verksamhet, där din kompetens gör verklig skillnad. Din roll är varierande med stort ansvar och möjlighet att påverka. En kombination av strategiskt arbete och verksamhetsnära stöd i ett inkluderande och professionellt arbetsklimat med starkt samarbete.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Lena Thorén, lena.thoren@swedavia.se
Sista ansökningsdag är den 26 augusti, urval sker löpande och annonsen kan stängas tidigare så tveka inte att söka redan idag!
Hur är det att arbeta på Swedavia? Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad – läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
För en objektiv och rättvis rekrytering använder vi arbetspsykologiska tester som en del av urvalsprocessen.
Då flygplatser är säkerhetskänslig verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en bakgrundskontroll. Innan anställning sker även en säkerhetsprövning i enlighet med Transportstyrelsens regler om luftfartsskydd samt Säkerhetsskyddslagen. Swedavia är även en drogfri arbetsplats med nolltolerans mot droger. Drogtester genomförs före anställning och sker slumpmässigt under anställningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7961198-2131380". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedavia AB
(org.nr 556797-0818), https://jobb.swedavia.se
Stockholm Arlanda Airport (visa karta
)
190 45 STOCKHOLM-ARLANDA Jobbnummer
10022453