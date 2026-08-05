DevOps- & Infrastrukturingenjör
Lw Sverige AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-08-05
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Vi söker en DevOps- & Infrastrukturingenjör – Ansök idag!
Vill du bygga och driva den tekniska ryggraden i ett innovativt företag med stora utvecklingsmöjligheter? Då har vi jobbet för dig!
Om rollen
Som DevOps- & Infrastrukturingenjör ansvarar du för vår digitala plattform – 15 egenutvecklade applikationer, självhostad Supabase och Novu, nätverk och servrar. Du bidrar till att skapa stabila, säkra och skalbara lösningar för hela verksamheten i Sverige och Estland.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Drifta och vidareutveckla vår självhostade plattform (Supabase, Novu, Docker, Nginx, Dokploy).
Ansvara för nätverk, servrar, brandvägg, VPN och backup – både i molnet och på plats.
Automatisera driftsättning, övervakning och larm så att systemen sköter sig själva.
Säkerställa behörigheter och säkerhet (RBAC, RLS, åtkomstkontroll och loggning).
Driva vår flytt från molndrift till egen serverhall – i tre tydliga steg.
Vara IT-stöd och bollplank till kollegor i vardagen.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av Linux, Docker och nätverk – erfarenhet av Supabase/PostgreSQL uppskattas.
Är lösningsorienterad, noggrann och trivs i högt tempo.
Har god samarbetsförmåga och tar egna initiativ.
Vågar ta ansvar för driften och gillar att bygga ordning där det saknas.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
Vad erbjuder vi?
ITP tjänstepension via Collectum
Friskvårdsbidrag på 3 000 kr/år
Arbetstidsförkortning – 6 extra lediga dagar/år utöver den lagstadgade semestern
Stort eget ansvar och en verklig möjlighet att påverka hela den tekniska plattformen
Stora möjligheter till personlig och professionell utveckling – hos oss är det bara du som sätter gränserna
Ett inkluderande arbetsklimat där vi stöttar varandra
En inspirerande arbetsmiljö i fräscha lokaler med tillgång till gym och padelbana i fastigheten
Placering och arbetsort
Vårt huvudkontor ligger i Älta, Stockholm. Vi har verksamhet på flera platser i Sverige samt en fabrik i Estland, och vissa resor kan förekomma vid installation och service av utrustning.
Tjänsten utgår från huvudkontoret i Älta, Stockholm, eftersom du arbetar nära vår serverhall och våra medarbetare. Publiceringsdatum2026-08-05Om företaget
Vi är en av Sveriges ledande leverantörer av tak- och fasadlösningar – eller som vi själva säger: klimatskal. Läs gärna mer på vår hemsida https://lwab.se/
där du kan se vilken typ av projekt vi arbetar med.
Hos oss får du en stimulerande arbetsplats präglad av samarbete, driv och eget ansvar.
Låter det intressant? Ansök idag och bli en del av vårt engagerade team! Vi ser fram emot att höra från dig.
Välkommen till LW Sverige AB!
Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8171256-2131375". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare LW Sverige AB
(org.nr 556398-8244), https://jobb.lwab.se
Örkroken 27 (visa karta
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138 40 ÄLTA Jobbnummer
10022452