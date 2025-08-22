Sfi-lärare
2025-08-22
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
Välkommen till Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen i Bodens kommun!
Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen har ett samlat ansvar för integrations-, arbetsmarknads-, utbildnings- och sysselsättningsfrågor som berör vår kommuns invånare. Förvaltningen ansvarar även för Kulturskolan och kostförsörjningen samt fullgör uppgifter för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.
Som medarbetare i vår förvaltning kommer Du ha kompetenta kollegor som visar respekt och tolerans och vars stora engagemang skapar arbetsglädje och stolthet. Tillsammans fokuserar vi på att ständigt förbättra verksamheten.
Vuxenutbildningen i Boden är en del av verksamheten arbetsmarknad och lärande tillsammans med Jobbcenter och Arbete och sysselsättning. För oss är samverkan och samarbete de viktigaste ledorden i vår strävan att hjälpa personer som behöver stöd på sin väg till och i studier, sysselsättning och arbete. Inom arbetsmarknad och lärande möter vi många ungdomar, nyanlända bodensare och personer med funktionsnedsättning, men vi finns till för alla som önskar vår hjälp inom vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor, flyktingmottagande och andra integrerande samhällsinsatser. Vårt mål är att stötta ungdomar och vuxna mot ett meningsfullt yrkesliv och en egen försörjning.
På vuxenutbildningen arbetar vi för att ge medborgare en andra och en annan chans till studier. Hos oss kan elever bland annat slutföra sin gymnasieexamen, läsa behörighetsgivande kurser, gå en yrkesutbildning eller studera svenska för invandrare (sfi) för att snabbare komma in i samhälls- och arbetslivet. Vi är mycket stolta över vårt arbete och uppdrag och kan erbjuda en stimulerande och trevlig arbetsmiljö.
Med det sagt vill vi välkomna dig till vårt gäng!
För visst vill Du också ha ett av världens viktigaste jobb?Publiceringsdatum2025-08-22Arbetsuppgifter
På sfi arbetar vi med fokus på att stärka elevernas språkutveckling och skapa en tydlig koppling till arbetslivet. Vi anpassar undervisningen efter elevernas behov och livssituation.
Inför hösten 2025 vidareutvecklar vi vår organisation för att i ännu större utsträckning möjliggöra en kombination av studier och arbete. Från och med hösten 2025 implementerar vi ett nytt flexibelt upplägg där undervisningen anpassas för att möta elevernas varierande behov. Vi erbjuder fortsatt traditionell klassrumsundervisning för elever som har störst behov av strukturerat lärarstöd, samtidigt som vi stärker flexibla studieformer.
Som sfi-lärare hos oss kommer du att:
• Undervisa elever inom vårt nya flexibla upplägg för kurs C och D, där arbete och studier kan kombineras.
• Stödja elevernas språkutveckling genom varierade undervisningsmetoder och digitala verktyg.
• Samarbeta med kollegor, studie- och yrkesvägledare och andra aktörer för att stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv.
Vi erbjuder
• En dynamisk och utvecklingsinriktad arbetsplats med engagerade kollegor.
• En roll där du får undervisa i en verksamhet med flexibla studieformer.
• Möjlighet till kompetensutveckling och kollegialt lärande.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har lärarlegitimation med behörighet i svenska som andraspråk eller annan relevant utbildning.
• Det är meriterande om du har erfarenhet av att undervisa nyanlända vuxna.
• Trivs med att undervisa i en flexibel organisation där elevernas behov styr upplägget.
• Har god digital kompetens och kan använda digitala verktyg i undervisningen.
• Är prestigelös, samarbetar gärna i arbetslag och värdesätter kollegialt lärande.
• Har förmåga att hantera förändringar och ser möjligheter i en flexibel arbetsmiljö.
• Arbetar professionellt i mötet med elever och kollegor och delar våra värderingar: engagemang, ansvar och öppenhet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vänlig bifoga lärarlegitimation eller examensbevis. Utdrag ur belastningsregistret måstes uppvisas före anställning i förskola och grundskola.
Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.
Vi har rökfri arbetstid och vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan och ett friskvårdsbidrag.
Via vår hälsoportal kan du som medarbetare boka in dig på olika friskvårdsaktiviteter ex massage, prova-på-träning, föreläsningar mm.
När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
Inför rekryteringsarbetet har Bodens kommun tagit ställning till rekryteringskanaler. Vi tackar vänligt men bestämt nej till all kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter eller liknande i denna rekrytering. Ersättning
