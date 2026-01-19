Servitris-/servitör, Scandic Visby
2026-01-19
Om hotellet
Scandic Visby är beläget med bästa utgångspunkt för att upptäcka medeltidsstaden eller ta sig vidare med bil ut på landsbygden. Ett härligt hotell med en känsla av resort, där rummen är uppdelade i olika byggnader. Vår restaurang är öppet året runt där vi serverar frukost på morgonen och middag på kvällen, med menyer som anpassas efter säsong. Under sommaren öppnar vi vår härliga uteservering med utomhuspool och för den som vill bada året runt, erbjuder vi den varma bubbelpoolen under bar himmel.
Vi som jobbar här fokuserar på ett personligt, trevligt och välkomnande bemötande mot våra gäster så klart, men också mot varandra. Vi har alltid fokus på vårt gemensamma arbete och sluter upp tillsammans där det behövs. Genom att vara ett team som jobbar med mycket inspiration och glädje skapar vi fantastiska hotellupplevelser för våra gäster
Vad innebär rollen som servitris-/servitör?
Du är den första gästen möter i vår restaurang, därför är det av stor vikt att du har ett varmt bemötande och är uppmärksam på detaljer samt gästens behov. Du har ett brinnande intresse för mat och dryck samt gillar ordning och reda, både i ditt eget och dina kollegors arbete. Allt för att ge våra gäster en fantastisk måltidsupplevelse. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att servera mat och dryck och att ansvara för egen kassa. Du stöttar dessutom förstås upp teamet på hotellet med andra arbetsuppgifter vid behov.
Vem är du?
För att passa i rollen tror vi att du har erfarenhet av liknande arbete. Eftersom arbetet till stor del består av att kommunicera med gäster är goda kunskaper i svenska och engelska en förutsättning. Talar du ytterligare ett språk är det meriterande.
Allra viktigast är dock dina personliga egenskaper och din inställning. För att passa i rollen behöver du vara en lyhörd och prestigelös lagspelare som tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter och helhetsresultatet. Viktigt är också att du kan förmedla ett gott värdskap till hotellets gäster. Meriterande är om du har någon form av utbildning inom Hotell och Restaurang.
Information om tjänsten:
Tjänsten är en säsonganställning på deltid ca 25-35 tim/vecka. Det är en fördel om du har möjlighet att börja i april/maj tom aug/sep eventuellt längre då vi har en lång säsong på Gotland.
Vi har öppet alla dagar och arbetstider gäller för eftermiddag/kväll. Du går på ett rullande schema och arbetar både vardagar och helger.
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att välkomna dig till oss på Scandic!
Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic Visby.
Våra värderingar
Vi är dedikerade
Vi levererar
Vi arbetar tillsammans
Vi är i rörelse Ersättning
