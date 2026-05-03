Servitris/Servitör sökes till Nojonmoni Restaurang
Servitris/Servitör sökes till Nojonmoni Indisk Resataurang
Vill du arbeta i en trevlig restaurangmiljö med varierande arbetstider? Nojonmoni AB söker nu serviceinriktad personal till vår verksamhet.Publiceringsdatum2026-05-03Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta som servitris/servitör vid behov. Arbetet passar dig som är flexibel och kan hoppa in både vardagar och helger.
Arbetstider
Lunchpass: kl. 11:00 - 14:30
Middagspass: kl. 16:30 - 21:00
Helgjobb kan förekommaDina arbetsuppgifter
Servering av mat och dryck
Ta beställningar och ge god service till gäster
Hålla rent och snyggt i restaurangen
Vi söker dig som
Är serviceinriktad och positiv
Kan arbeta flexibla tider (lunch, middag och helg)
Är ansvarstagande och trivs i ett högt tempo
Erfarenhet är meriterande men inget krav
Svenska är ett krav.
Anställningsform: Timanställning / vid behov
Ansökan: Skicka din ansökan med CV till oss så snart som möjligt till e-post: nojonmoni.rm@gmail.com
Välkommen att bli en del av vårt team på Nojonmoni AB!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: nojonmoni.rm@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "servitris/servitör". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nojonmoni AB
(org.nr 556983-4715), http://www.nojonmoni.se
Smedjegatan 6 (visa karta
)
146 50 VÄSTERÅS Jobbnummer
9887535