Servitris/Servitör sökes till anrik svensk restaurang
Rydbergs Bar & Matsal Aktiebolag / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2026-07-17
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Servitris/Servitör sökes till anrik svensk restaurang i hjärtat av Stockholm
Om arbetsplatsen
Restaurang Rydbergs är en anrik svensk restaurang i centrala Stockholm som erbjuder klassiska svensk husmanskost. Hos oss står kvalitet, genuin service och en varm atmosfär i fokus. Vi serverar lunch, à la carte.Publiceringsdatum2026-07-17Om tjänsten
Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad servitris/servitör som vill bli en del av vårt team.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Servering av mat och dryck
Ta emot beställningar och ge gäster professionell service
Kassahantering
Förbereda restaurangen inför service
Säkerställa att restaurangen håller hög standard under hela arbetspasset
Samarbeta nära kök och övriga kollegor
Vi söker dig som
Har erfarenhet av servering
Är positiv, stresstålig och serviceinriktad
Trivs med ett högt arbetstempo
Är ansvarstagande och punktlig
Har god samarbetsförmåga
Talar svenska eller engelska. Ytterligare språk är meriterande.
Vi erbjuder
En trygg arbetsplats med härliga kollegor
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
Varierande arbetsdagar
Konkurrenskraftiga villkor
Arbete i en av Stockholms mest anrika restauranger
Anställningsform
Heltid eller deltid enligt överenskommelse
Tillsvidare med provanställning
Tillträde enligt överenskommelseSå ansöker du
Minst 2 års erfarenhet av à la carte-servering.
Erfarenhet av vin-, öl- och dryckeskunskap är meriterande.
Van att ge personlig service och sälja in mat och dryck.
Flexibilitet att arbeta kvällar och helger.
Ett genuint intresse för svensk matkultur och värdskap.
Skicka ditt CV och en kort presentation om dig själv. Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
E-post: jobb@restaurangrydbergs.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rydbergs Bar & Matsal Aktiebolag
(org.nr 556248-0334)
Drottninggatan 88 (visa karta
)
111 36 STOCKHOLM Jobbnummer
10004878