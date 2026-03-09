Servitris/servitör, sökes akut
Camacho Rodriguez, Genrry Nelzon / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2026-03-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Camacho Rodriguez, Genrry Nelzon i Stockholm
Erfaren servitör, servitris sökes för sommarjobb, måste kunna tala svenska eller engelska.
Ett av kraven är att de är mycket sociala med kunder och har god kommunikationsförmåga. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
E-post: hensandlerll@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Camacho Rodriguez, Genrry Nelzon Arbetsplats
Nelson's Lyxiga Tjänster Jobbnummer
9786074