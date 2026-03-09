Servitris/servitör, sökes akut

Camacho Rodriguez, Genrry Nelzon / Servitörsjobb / Stockholm
2026-03-09


Erfaren servitör, servitris sökes för sommarjobb, måste kunna tala svenska eller engelska.
Ett av kraven är att de är mycket sociala med kunder och har god kommunikationsförmåga.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
E-post: hensandlerll@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Camacho Rodriguez, Genrry Nelzon

Arbetsplats
Nelson's Lyxiga Tjänster

Jobbnummer
9786074

