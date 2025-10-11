Servitris/servitör samt kassör
2025-10-11
Hej
Vi söker en person som kan jobba som Servitör/Servitris till vår resturang i Åre. Restaurangen heter Årekebab och ligger i centrala Åre.
Vi söker en glad och serviceinriktad person med glad humör och goda servicekänsla mot arbetskollegor och kundar. Du ska ha någorlunda erfarenhet av jobbet eller bra potentiell är lära sig på plats.
Dina arbetsuppgifter är att ta emot beställningar vid kassan och ta hand om våra kunder och ge en god och glatt service. Du ska vara våran ansikte utåt och ha trevligt bemötande.
Arbetsuppgifterna innefattar även servering av mat till kundar samt plockning av disk i matsalen.
Personlig tillämpning vägs in till anställning.
Välkommen med din ansökan. Hör av dig vid frågor och funderingar.
Intervju sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: arekebab2016@gmail.com
