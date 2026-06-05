Servitris / Servitör 80%
Engsholms Slott Aktiebolag / Servitörsjobb / Södertälje Visa alla servitörsjobb i Södertälje
2026-06-05
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Servis- & Barpersonal 80% sökes till Engsholms Slott
Vill du arbeta i en unik miljö där service, kvalitet och värdskap står i centrum?
Engsholms Slott söker nu en engagerad och serviceinriktad servis-/barpersonal på 80% med önskad anställningsstart redan innan sommaren.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en vacker slottsmiljö vid havet, tillsammans med ett härligt team som brinner för att skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster. Våra dagar består av konferenser, festligheter, middagar och möten där personlig service och ett varmt bemötande gör skillnaden.
Vi ser gärna att du bor i vårt närområde.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av servering och/eller bararbete.
Är positiv, ansvarstagande och gillar att arbeta i högt tempo.
Har ett genuint intresse för mat, dryck och värdskap.
Trivs med att samarbeta men också kan ta egna initiativ.
Talar svenska och engelska.
Bil för egen kommunikation till och från arbetet
Vi erbjuder:
En tillsvidareanställning på 80% (med provanställning enligt överenskommelse).
Möjlighet att börja redan innan sommaren.
En inspirerande arbetsplats i naturskön slottsmiljö.
Härliga kollegor och goda utvecklingsmöjligheter.
Varierande arbetstider med både dag-, kväll- och helgpass.
Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan med CV och några rader om dig själv så snart som möjligt. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen till Engsholms Slott – där varje gäst ska känna sig som dagens viktigaste person. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: jobba@engsholm.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Engsholms Slott Aktiebolag
(org.nr 556593-3735), http://www.engsholm.se
Ängsholm 11 Engshol (visa karta
)
153 93 MÖRKÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Engsholms Slott AB Jobbnummer
9950786