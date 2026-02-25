Servitris/servitör
2026-02-25
På Såjja serverar vi dumplings och goda asiatiska smårätter på Gamla Väster i centrala Malmö. Nu behöver vi utöka vårt team med en servitris/servitör.
Vi söker dig som älskar restauranglivet, gillar att bjuda på dig själv och ge gästerna en grym upplevelse.
Är du en glad, positiv och serviceinriktad person med erfarenhet från restaurangbranschen? Vill du arbeta i ett engagerat team där kvalitet, tempo och gästupplevelse står i fokus? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker erfaren servispersonal som brinner för service och har god kunskap inom:
Vin
Kaffe
Servering och gästbemötande
Viktigt är också att du
Är stresstålig och trivs i högt tempo
Är en lagspelaresom bidrar till god stämning
Har intresse för mat och dryck
Tjänsten är deltid inklusiv arbetspass på helger
Lön enligt överenskommelse.
Skicka din ansökan med CV och några rader om dig själv
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: info@sajjamalmo.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Greta Restaurang AB
(org.nr 559402-0561)
Mäster Johansgatan 1 (visa karta
)
211 21 MALMÖ Jobbnummer
9764173