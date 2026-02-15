Servitris/Servitör

Äspets Rökeri AB / Servitörsjobb / Kristianstad
2026-02-15


Äspets Rökeri i Åhus är en populär restaurang och ett utflyktsmål för många under sommaren. Vi söker därför personal som är serviceinriktade och beredda på en sommar med högt tempo, speciellt under Juli månad. Som servitris/servitör vill vi att du helst är 18 år och ansvarar för gästernas välbefinnande under besöket hos oss vilket innebär att vara flexibel och gärna med erfarenhet inom kassa och service.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
E-post: malin3ericsson@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servis -26".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Äspets Rökeri AB (org.nr 556744-6553)
Åvägen 4B (visa karta)
296 38  ÅHUS

Jobbnummer
9743183

