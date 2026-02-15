Servitris/Servitör
Äspets Rökeri AB / Servitörsjobb / Kristianstad Visa alla servitörsjobb i Kristianstad
2026-02-15
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Äspets Rökeri AB i Kristianstad
Äspets Rökeri i Åhus är en populär restaurang och ett utflyktsmål för många under sommaren. Vi söker därför personal som är serviceinriktade och beredda på en sommar med högt tempo, speciellt under Juli månad. Som servitris/servitör vill vi att du helst är 18 år och ansvarar för gästernas välbefinnande under besöket hos oss vilket innebär att vara flexibel och gärna med erfarenhet inom kassa och service.
Välkomna med ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
E-post: malin3ericsson@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servis -26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Äspets Rökeri AB
(org.nr 556744-6553)
Åvägen 4B (visa karta
)
296 38 ÅHUS Jobbnummer
9743183