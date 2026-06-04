Ramppersonal till Grafair Jet Center Bromma!
Inte Bara Post Bemanning AB / Logistikjobb / Stockholm Visa alla logistikjobb i Stockholm
2026-06-04
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SNABBFAKTA
Omfattning: Heltid, 3-6 veckors rullande schema, tvåskift Ort: Stockholm, Bromma Startdatum: Önskad start, omgående Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders inledande provanställning. Detta är en direktrekrytering.
DIN FRAMTIDA ARBETSPLATS
Vår kund Grafair Jet Center är en av världens mest uppskattade affärsflygterminaler och en självklar partner för affärs- och privatflyg i Stockholm. Grafair erbjuder service i toppklass och hanterar merparten av trafiken på Bromma. Hos Grafair blir du en del av ett familjärt team där säkerhet, precision och service alltid är högsta prioritet. Idag hanterar Grafair även den reguljärtrafik som finns på Bromma flygplats vid huvudterminalen där vi nu ser en ökad trafikbild.
OM ROLLEN
Arbetsuppgifterna varierar från dag till dag, i första hand beroende på antal ankomster och avgångar av luftfartyg. På Grafair Jet Center är du delaktig i hela processen, främst kring planering, logistik och förstklassig mark- och passagerarservice vid ankomst och avgång.
Tjänsten utförs på ett säkerhetskontrollerat område, vilket kräver ett utdrag ur belastningsregistret samt arbetsgivarintyg på tidigare arbeten, intyg för studier och detta behöver redovisas från de senaste fem åren. Drogtest tillkommer vid anställning. Tjänsten är skiftbaserad (tvåskift), vilket innebär arbete på kvällar, helger och röda dagar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Avisning (de-icing) av flygplan under vinterhalvåret
Bagagehantering och lastning/lossning
Marshaling och pushback av flygplan
Transport och hantering av utrustning på rampen
Säkerhetskontroller av fordon, depå och utrustning
Bidra till utveckling av rutiner för säkerhet och drift
Delta i övriga operativa rampuppgifter
Arbetsuppgifterna kan komma att variera och omfatta fler moment än de som anges ovan.
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som har en stark känsla för service och trivs i en varierad, praktisk och händelserik miljö där service och säkerhet alltid står i centrum. Du är noggrann, självgående och har lätt för att samarbeta med andra. Du har ett positivt förhållningssätt, är lösningsorienterad och ser värdet i att leverera hög kvalitet i varje moment. Erfarenhet från ramparbete är meriterande, men viktigast är din inställning, ditt engagemang och din vilja att utvecklas i rollen.
Du som söker uppfyller nedan krav:
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
God fysisk förmåga
Högt säkerhetsmedvetande och strukturerat arbetssätt
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Serviceinriktad och ansvarstagande
B-Körkort
Meriterande:
Erfarenhet av flygtankning
Erfarenhet av avisning
Erfarenhet av ramp- eller flygplatsarbete
C-körkort
ÖVRIG INFORMATION
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Inte Bara Post Bemanning och vår kunds önskemål är att alla samtal och mail kring tjänsten går till oss. Detta är en direktrekrytering och du kommer bli anställd direkt hos vår kund.
Sök tjänsten genom att klicka på Skicka ansökan. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.
I denna rekryteringsprocess utförs bakgrundskontroll och utökad referenstagning efter första intervjusteget med oss på Inte Bara Post Bemanning.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa på rekrytering@rpbemanning.se
. Skriv vilken tjänst det gäller i ditt mail och länka gärna till annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7845079-2035968". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inte Bara Post Bemanning AB
(org.nr 556928-6429), https://karriar.intebarapostbemanning.se
Sandhamnsgatan 63 (visa karta
)
115 28 STOCKHOLM Arbetsplats
Inte Bara Post Bemanning Jobbnummer
9947743