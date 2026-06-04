Ramppersonal till Grafair Jet Center Bromma!

Inte Bara Post Bemanning AB / Logistikjobb / Stockholm
2026-06-04


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SNABBFAKTA
Omfattning: Heltid, 3-6 veckors rullande schema, tvåskift Ort: Stockholm, Bromma Startdatum: Önskad start, omgående Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders inledande provanställning. Detta är en direktrekrytering.
DIN FRAMTIDA ARBETSPLATS
Vår kund Grafair Jet Center är en av världens mest uppskattade affärsflygterminaler och en självklar partner för affärs- och privatflyg i Stockholm. Grafair erbjuder service i toppklass och hanterar merparten av trafiken på Bromma. Hos Grafair blir du en del av ett familjärt team där säkerhet, precision och service alltid är högsta prioritet. Idag hanterar Grafair även den reguljärtrafik som finns på Bromma flygplats vid huvudterminalen där vi nu ser en ökad trafikbild.

OM ROLLEN
Arbetsuppgifterna varierar från dag till dag, i första hand beroende på antal ankomster och avgångar av luftfartyg. På Grafair Jet Center är du delaktig i hela processen, främst kring planering, logistik och förstklassig mark- och passagerarservice vid ankomst och avgång.
Tjänsten utförs på ett säkerhetskontrollerat område, vilket kräver ett utdrag ur belastningsregistret samt arbetsgivarintyg på tidigare arbeten, intyg för studier och detta behöver redovisas från de senaste fem åren. Drogtest tillkommer vid anställning. Tjänsten är skiftbaserad (tvåskift), vilket innebär arbete på kvällar, helger och röda dagar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Avisning (de-icing) av flygplan under vinterhalvåret

Bagagehantering och lastning/lossning

Marshaling och pushback av flygplan

Transport och hantering av utrustning på rampen

Säkerhetskontroller av fordon, depå och utrustning

Bidra till utveckling av rutiner för säkerhet och drift

Delta i övriga operativa rampuppgifter

Arbetsuppgifterna kan komma att variera och omfatta fler moment än de som anges ovan.

VEM ÄR DU?
Vi söker dig som har en stark känsla för service och trivs i en varierad, praktisk och händelserik miljö där service och säkerhet alltid står i centrum. Du är noggrann, självgående och har lätt för att samarbeta med andra. Du har ett positivt förhållningssätt, är lösningsorienterad och ser värdet i att leverera hög kvalitet i varje moment. Erfarenhet från ramparbete är meriterande, men viktigast är din inställning, ditt engagemang och din vilja att utvecklas i rollen.
Du som söker uppfyller nedan krav:

Flytande svenska och engelska i tal och skrift

God fysisk förmåga

Högt säkerhetsmedvetande och strukturerat arbetssätt

Förmåga att arbeta både självständigt och i team

Serviceinriktad och ansvarstagande

B-Körkort

Meriterande:

Erfarenhet av flygtankning

Erfarenhet av avisning

Erfarenhet av ramp- eller flygplatsarbete

C-körkort

ÖVRIG INFORMATION

Den här rekryteringsprocessen hanteras av Inte Bara Post Bemanning och vår kunds önskemål är att alla samtal och mail kring tjänsten går till oss. Detta är en direktrekrytering och du kommer bli anställd direkt hos vår kund.

Sök tjänsten genom att klicka på Skicka ansökan. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.

I denna rekryteringsprocess utförs bakgrundskontroll och utökad referenstagning efter första intervjusteget med oss på Inte Bara Post Bemanning.

Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa på rekrytering@rpbemanning.se. Skriv vilken tjänst det gäller i ditt mail och länka gärna till annonsen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7845079-2035968".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Inte Bara Post Bemanning AB (org.nr 556928-6429), https://karriar.intebarapostbemanning.se
Sandhamnsgatan 63 (visa karta)
115 28  STOCKHOLM

Arbetsplats
Inte Bara Post Bemanning

Jobbnummer
9947743

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