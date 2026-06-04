Controller med inriktning verksamhetscontroller
Jämställdhetsmyndigheten / Controllerjobb / Göteborg Visa alla controllerjobb i Göteborg
2026-06-04
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Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet.
Jämställdhetsmyndigheten ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden. Jämställdhetsmyndigheten är en hbtqi-strategisk myndighet, vilket innebär att myndigheten i sin verksamhet ska främja hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter.
Inom avdelningen ansvarar vi för alla processer av förvaltningsrättslig och verksamhetsnära karaktär på myndigheten. Det innefattar bland annat ekonomi, juridik, upphandling, registratur, IT, verksamhetsuppföljning, HR, kommunikation, statsbidrag och övriga administrativa processer. Avdelningen är indelad i fyra enheter; juridik och ekonomi, HR och administration, statsbidrag och kommunikation.
Vi söker nu en controller till enheten för juridik och ekonomi.Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
Som controller bidrar du i myndighetens arbete med styrning, planering och uppföljning och stödjer chefer inom detta område.
Arbetet innebär att tillsammans med ekonomichef och controller ge stöd till chefer att planera och följa upp sin verksamhet. I rollen som controller kommer du att arbeta med att analysera effekterna av myndighetens arbete samt med indikatorer. I arbetet ingår även att hålla samman arbetet med verksamhetsplanering, tertialuppföljning, årsredovisning och bidra i arbetet med budgetunderlag.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du uppfylla följande krav:
• Akademisk examen inom ekonomi eller annat område som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
• Flerårig erfarenhet av arbete med ekonomi- och verksamhetsstyrning inom offentlig förvaltning
• Erfarenhet av en samordnande roll
• Mycket goda kunskaper i Excel och Word
• Mycket goda kunskaper skriftligt och muntligt i svenska
• Goda kunskaper i att sammanställa texter och presentationer
Vi ser det som meriterande om du har
• Erfarenhet av att arbeta i ekonomisystemet Agresso
• Erfarenhet av att arbeta med systemstöd för ekonomi- och verksamhetsuppföljning
• Utbildning i effektiv styrning som utvecklar offentlig sektor
Meriterande innebär att det är en fördel om du uppfyller följande krav, men de är inte obligatoriska, för att kunna vara aktuell för tjänsten.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet
Vi söker dig som är strukturerad och lösningsorienterad med ett starkt intresse för verksamhet och redovisning samt en god förståelse för ekonomiska flöden. Du är flexibel och serviceinriktad, vilket gör att du anpassar dig väl efter verksamhetens behov och levererar lösningar av hög kvalitet. Du är van vid att arbeta i en regelstryd miljö och har ett öga för detaljer utan att tappa helhetsperspektivet. Eftersom du kommer att samarbeta med kollegor från olika enheter är det också viktigt att du har en god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt, och kan förmedla kompexa ekonomiska frågor på ett begripligt sätt. Du trivs med att vara en stödjande funktion för verksamheten och bidrar gärna till att utveckla och förbättra processer för att skapa ett ännu mer effektivt arbete.
Anställningsinformation
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid till med placering på Jämställdhetsmyndighetens kontor i centrala Göteborg. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Resor i tjänsten kan förekomma.
Arbetsprov kan förekomma i rekryteringsprocessen.
Myndigheten erbjuder flera förmåner som fokuserar på hälsa och ett hållbart arbetsliv för alla åldrar, till exempel viss möjlighet att arbeta på distans, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag.
Praktisk information
Välkommen med din ansökan senast den 28 juni 2026. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem. Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem utan kontakta ansvarig på HR för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du nedan.
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta ekonomichef Åsa Esaiasson 031-392 91 12. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Emma Nilsson, HR-generalist, 031-12 28 44. Kontaktuppgifter till fackliga kontaktpersoner: för Saco-S Joanna Domachowska 031-392 91 19 och för ST Beatrice Löfström Bondestam 031-392 91 04.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jämställdhetsmyndigheten
(org.nr 202100-6693), https://jamstalldhetsmyndigheten.se/
411 04 GÖTEBORG Jobbnummer
9947740