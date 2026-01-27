Servitris/servitör - Sommarsäsong
Meholmen Hotell AB / Servitörsjobb / Sotenäs Visa alla servitörsjobb i Sotenäs
2026-01-27
, Lysekil
, Munkedal
, Tanum
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Meholmen Hotell AB i Sotenäs
, Lysekil
eller i hela Sverige
Smögens Hafvsbad är en av Sveriges vackraste hotell-, konferens- och spaanläggningar, beläget i Bohuslän på den svenska västkusten. Här finns 76 hotellrum fördelade på två hotellbyggnader, Spa-avdelning med stort utbud av behandlingar, pool, bubbelpool och stor konferensanläggning samt à la carte restaurang specialiserad på havets läckerheter.
Smögens Hafvsbad ingår, tillsammans med systerhotellet Vann Spa Hotell Konferens, i Meholmen Hotell AB.
Vår ägare, Aspelin Ramm Fastigheter, står för ett solvent ägande och en sund personalpolitik.
Är du sugen på en sommar på Smögen, har tidigare erfarenhet av restaurangbranschen och älskar service?
Då har vi jobbet för dig!
Vår filosofi är att jobba med närproducerad mat, fisk fångad ur säkra bestånd, rena smaker, goda drycker och högsta service.
Vi söker dig som positiv, stresstålig och samarbetsvillig. Som alltid strävar efter att ge gästen bästa service och restaurangupplevelsen. Erfarenhet från restaurang är ett krav.
Lön enligt kollektivavtal.
Tjänstgöringsgraden är på 50-100% under perioden maj till september eller enligt överenskommelse.
Önskar du mer information, kontakta Helen Gustafsson, assisterande hotellchef på mail: helen.gustafsson@smogenshafvsbad.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Om du tycker att en vacker utsikt tillför något när du sitter på en restaurang kan vi bara gratulera. Från restaurangen på Smögens Hafvsbad ser du ut över havet, klipporna och allt som oftast en dramatisk himmel i skymningen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Meholmen Hotell AB
(org.nr 556633-1046) Arbetsplats
Smögens Hafvsbad, Restaurang Smögen Kontakt
Helen Gustafsson 0523-668450 Jobbnummer
9706830