Servitris 50%
2026-04-16
Är du vår nya stjärna? Vill du bli en viktig del av vårt team och skapa fantastiska gästupplevelser? Är du driven, serviceminded och trivs att arbeta i fartfylld och högt tempo? Då är denna tjänst för dig! Publiceringsdatum2026-04-16Dina arbetsuppgifter
Dina yttersta arbetsuppgifter som servitris hos oss på O'Learys Karlstad är att se till att våra gäster får en fantastisk upplevelse när de besöker oss. Detta innebär att ständigt ha full fokus på gästerna, välkomna och uppmärksamma varje gäst, vara inlyssnande och hjälpsam samt på ett professionellt sätt bemöta gästens önskemål! Du hjälper gästerna till bords, presenterar menyn och tar beställningar, serverar mat och dryck samt ger gästerna bra service under hela sitt besök hos oss.
Är en framåt och positiv person som vill representera vårt varumärke. Du strävar efter att upprätthålla en hög standard och kvalitet i allt du gör, både individuellt och som en del av vårt team. Din passion för service och att skapa minnesvärda gästupplevelser kommer att vara avgörande för din roll hos oss. Du har inget problem med att arbeta under stress eller att ställa om i omväxlande situationer. Du är lyhörd och flexibel både mot dina gäster och kollegor. Du behöver ha tidigare erfarenhet av serviceyrket.
O'Learys Karlstad är mer än bara en restaurang. Det är ett nöjescentrum som utöver kärleken till sport, mat, dryck och god stämning är en mötesplats med aktiviteter och nöjen alla dagar i veckan. Vi ser fram emot din ansökan!
START: Omgående
OMFATTNING: 50%, lön enligt överenskommelse
ARBETSTIDER: Varierande arbetstider enligt överenskommelse
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller via Fortcheck för att säkerställa en trygg och transparent rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7580506-1950814". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare O'learys Trademark AB
(org.nr 556658-2895), https://career.olearys.com
Tingvallagatan 9 (visa karta
)
652 24 KARLSTAD Arbetsplats
O'Learys Jobbnummer
9858792