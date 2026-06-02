Händig och flexibel medarbetare till Storverkstan AB i Nyköping
Storverkstan AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Nyköping Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Nyköping
2026-06-02
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Storverkstan AB i Nyköping
Storverkstan AB i Nyköping söker minst en ny medarbetare med start under hösten. Vi vill gärna genomföra intervjuer under juni.
Vi arbetar främst med att tillverka större offentliga utsmyckningar åt konstnärer i Sverige och utomlands. Utöver det gör vi även uppdrag inom design, reklam, film och andra specialprojekt. Ibland handlar det om mindre specialuppdrag, prototyper eller lösningar för industrin.
Hos oss är inget projekt det andra likt. Vi arbetar med många olika material och tekniker, bland annat glasfiberarmerad plast, betong, lera, cellplast, trä och olika ytbehandlingar. Arbetsuppgifterna kan sträcka sig från avancerad 3D-modellering och robotfräsning till slipning, lackering, formarbete, montering och praktisk problemlösning i verkstaden.
Det här är ett kreativt och ofta väldigt roligt arbete, men det är också ett praktiskt verkstadsjobb. Vissa perioder är fysiskt krävande, dammiga, monotona eller repetitiva. Det kan handla om att slipa länge, bära material, förbereda ytor, gjuta, spackla, städa, montera eller göra samma moment många gånger med stor noggrannhet. Vi söker därför inte främst någon som bara lockas av att arbeta nära konst, utan någon som faktiskt trivs med att arbeta praktiskt och ta i när det behövs.
Vi söker dig som är händig, nyfiken och flexibel. Du behöver inte ha någon särskild utbildning eller specifika förkunskaper, men erfarenhet av hantverk, snickeri, småskalig industri, verkstadsarbete, modellbygge, formgivning eller liknande är meriterande. Det viktigaste är att du tycker om att arbeta med händerna, kan ta dig an nya uppgifter och trivs i en miljö där projekten varierar mycket.
Eftersom våra uppdrag ofta är unika behöver alla hos oss kunna hjälpa till med olika typer av arbetsmoment. Ambitionen är att man på sikt ska kunna arbeta med flera material och tekniker. Samtidigt finns goda möjligheter att fördjupa sig och utvecklas inom särskilda områden för den som vill.
Vi tillämpar provanställning. Inom ramen för anställningen ingår relevant utbildning för de moment där det krävs. Vi är även öppna för deltidsarbete och/eller flextid där det behövs.
## Vi tror att du:
• Är praktiskt lagd och har god problemlösningsförmåga
• Trivs med varierande arbetsuppgifter
• Inte är rädd för fysiskt eller ibland enformigt arbete
• Är noggrann och ansvarstagande
• Kan samarbeta med andra, men också arbeta självständigt
• Är nyfiken på nya material, tekniker och arbetssätt
• Gärna har erfarenhet av hantverk, snickeri, verkstad, produktion, modellbygge eller liknande
## Vi erbjuder:
• Ett varierat och kreativt arbete i en liten verkstadsmiljö
• Möjlighet att arbeta med offentliga konstverk och specialprojekt
• Praktisk upplärning och relevant utbildning
• Möjlighet att utvecklas inom flera material och tekniker
• En flexibel arbetsplats där deltidsarbete eller flextid kan diskuteras
Låter det intressant? Skicka en kort presentation av dig själv och berätta gärna om tidigare erfarenheter, projekt eller saker du har byggt, lagat, tillverkat eller varit delaktig i.
Vi ser gärna att du hör av dig så snart som möjligt, eftersom vi planerar att hålla intervjuer under juni.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02
E-post: info@storverkstan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Storverkstan AB
(org.nr 559234-4195) Jobbnummer
9943646