Tandsköterska, Ljustadalens tandvård
Wahlgren Dental AB / Tandsköterskejobb / Sundsvall Visa alla tandsköterskejobb i Sundsvall
2026-06-02
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Vår klinik växer och vi behöver en ny tandsköterska till vår tandläkarklinik i Sundsvall. Vi håller till bara ett stenkast från Birsta handelsområde. Lokalen ligger i markplan, direkt anslutning till parkeringen utanför. Behandlingsrummen har ett bra ljusinsläpp och kliniken har en lugn och familjär känsla med tillgänglighet för alla.
Trivsel hos våra medarbetare är av stor vikt och vi erbjuder dig en förmånlig och trygg anställning.
Hos oss får du en arbetsplats där trivsel, arbetsglädje och utveckling är prioriterad.
Vi söker dig som:
• Är utbildad tandsköterska eller adekvat utbildning för yrket.
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Har god datorvana, positivt om du har arbetat med journalsystemet Muntra.
• Är trygg, noggrann och engagerad. Van att ta eget ansvar och arbetar strukturerat.
• Trivs med att jobba i team och vill vidareutvecklas i din yrkesroll.
• Har ett gott bemötande med ett patientfokuserat arbetssätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Publiceringsdatum2026-06-02Arbetsuppgifter
• Assistans till tandläkare och tandhygienist.
• Sterilarbete och omkringjobb på kliniken.
• Arbeta i team och möjlighet till självständigt arbete med patient.
• Delta i planering, förbättringsarbete och utveckling på arbetsplatsen
• Blandade administrationsuppgifter så som patientbokningar, journalföring i team, beställningar, receptionsarbete etc.
Om du har frågor eller vill veta mer om tjänsten, tveka inte att kontakta oss.Så ansöker du
Skicka din ansökan med personligt brev och CV till frida.wahlgren@ljustadalenstandvard.se
. Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02
E-post: frida.wahlgren@ljustadalenstandvard.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wahlgren Dental AB
(org.nr 559509-4102)
Söndagsvägen 4 (visa karta
)
863 34 SUNDSBRUK Kontakt
Verksamhetschef
Frida Wahlgren frida.wahlgren@ljustadalenstandvard.se Jobbnummer
9943655