Behandlingsledare unga i kriminalitet - UngTrygg
Magelungen Utveckling AB / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2026-06-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Magelungen Utveckling AB i Stockholm
, Solna
, Södertälje
, Trosa
, Uppsala
eller i hela Sverige
Magelungen Utveckling är ett medarbetarägt aktiebolag som erbjuder kvalificerat behandlings- och förändringsarbete för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer. Magelungen bedriver behandling samt resursskolor på grundskole- och gymnasienivå. Målsättningen är att i verksamheterna skapa ett sammanhang som är hanterbart, meningsfullt och begripligt. I alla verksamheter är forskning och utvärdering en integrerad del.Publiceringsdatum2026-06-02Om tjänsten
Vill du vara med och göra skillnad för unga i kriminalitet och deras familjer?
Magelungen söker nu en behandlingsledare till Ung Trygg - en intensiv och multimodal insats för barn, unga och familjer där målet är att identifiera risk- och skyddsfaktorer, förstå funktionen av kriminella beteenden och arbeta för att hitta alternativa, positiva beteenden och möjligheter och därmed minska ungdomars delaktighet i allvarlig kriminalitet.
Insatsen ges till den unge och hens familj, i hemmiljön eller på andra trygga platser, på dagtid, kvällar och helger utifrån behov. Ung Trygg riktar sig till unga som redan har begått brott eller misstänks vara i risk för fortsatt kriminalitet. Insatsen ges genom biståndsbeslut från socialtjänsten.
Som behandlingsledare i Ung Trygg har du en central roll i att hålla samman behandlingsprocessen kring den unge och familjen. Du leder och samordnar teamets arbete och säkerställer att insatsen genomförs strukturerat, samordnat och med tydligt behandlingsfokus.
Du ingår i ett behandlingsteam tillsammans med ungdomsbehandlare och familjebehandlare. Arbetet utgår från den unges och familjens behov och kan ske både dagtid, kvällar och helger.
I rollen ansvarar du för att insatsens olika delar hålls ihop på ett systematiskt sätt. Det innebär att du säkerställer balansen mellan relationellt arbete, struktur och säkerhet, med målet att skapa förändring, ökad trygghet och minskad risk för fortsatt kriminalitet.
Du har en viktig samordnande funktion i kontakten med socialtjänst, myndigheter och andra samverkansaktörer. Du leder och följer upp behandlingsarbetet, bidrar till kontinuitet och kvalitet samt ser till att teamet arbetar i riktning mot uppsatta mål.
En central del av uppdraget är att genomföra och följa upp säkerhetsbedömningar. Det innebär att identifiera risker för våld, hot, återfall i brott eller andra riskfyllda beteenden och säkerställa att dessa risker hanteras skyndsamt, strukturerat och genomtänkt. Bedömningarna ligger till grund för hur insatsen planeras och hur behandlingen kan genomföras.
I uppdraget kan även stöd och handledning till behandlingsfamilj ingå.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan likvärdig högskoleutbildning.
Du har tidigare erfarenhet av behandlingsarbete och förändringsarbete med unga i kriminalitet. Du har god förståelse för komplexiteten i arbetet med unga, familjer, nätverk och myndigheter, och du är trygg i att samordna insatser där flera aktörer är involverade.
Du bör ha kunskap och erfarenhet av KBT, systemiskt förhållningssätt och kännedom om kriminologiska teorier. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med ungdomar och familjer inom myndighetsutövning eller öppenvårdsprogram för barn och unga med beteendeproblematik.
Tidigare erfarenhet av att leda och hantera komplexa ärenden är en förutsättning för uppdraget.
Erfarenhet av att leda team, samordna behandlingsprocesser eller arbeta med säkerhetsbedömningar är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Uppdraget som behandlingsledare ställer krav på att du är trygg och stabil som person, med god förmåga till överblick i komplexa och föränderliga processer. Du är flexibel, energisk och har mycket god relationsskapande förmåga.
Du har god kulturkompetens, empatisk förmåga och personlig mognad. Du kan arbeta både nära familjer och unga i utsatta situationer och samtidigt behålla professionell riktning, tydlighet och behandlingsfokus.
Det är avgörande att du delar Magelungens systemiska och salutogena förhållningssätt, med fokus på respektfullt bemötande och på att stärka kompetens och resurser hos dem vi möter.
Det är meriterande om du har erfarenhet av föräldrastödjande arbete eller familjebehandling.
Vårt erbjudande
Magelungen är en idéburen och medarbetarägd verksamhet, vilket präglar vårt engagemang, vår långsiktighet och vårt sätt att arbeta.
Vi erbjuder en meningsfull arbetsplats där ditt arbete gör konkret skillnad för barn, unga och familjer. Du får ett nära ledarskap, kontinuerlig handledning och ett kollegium som präglas av samarbete, utveckling och stort engagemang.
Du får också strukturerad kompetensutveckling, inklusive utbildning i de manualbaserade behandlingsmetoder som används i verksamheten. Det finns goda möjligheter att bidra till verksamhetsutveckling och metodutveckling inom behandling och resursskola.
Som medarbetare hos Magelungen arbetar du utifrån en systemisk och salutogen grundsyn, med fokus på helhet och på att stärka det som fungerar. Målet är att skapa förutsättningar för barn och unga, tillsammans med deras familjer, att lyckas utifrån sina individuella behov och förutsättningar.
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse.
Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Flexibla arbetstider kan förekomma.
Utdrag ur belastningsregistret, misstanke och brott - https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/,
kommer att efterfrågas.
Ansökan
Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att arbeta tillsammans för att göra en verklig skillnad för unga i behov av stöd.
För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta behandlingschef Emma Nord.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Utdrag ur belastningsregistret (misstanke och brott) kommer att efterfrågas - https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser och tjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Magelungen Utveckling AB
(org.nr 556489-1447), https://magelungen.com/
125 44 ÄLVSJÖ Kontakt
Behandlingschef
Emma Nord emma.nord@magelungen.com +46761148694 Jobbnummer
9943653